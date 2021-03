Hospital de campanha da Fonte Nova está com 97% de ocupação de leitos de UTI

Com apenas seis dias da sua reabertura, o hospital de campanha da Arena Fonte Nova já registra 97% de ocupação em seus leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os dados são desta quarta-feira (10).

A unidade, que foi inaugurada em junho do ano passado e desativada em outubro após um controle no avanço da pandemia, precisou ser reabertura na última quinta-feira (4) para tratamento de pacientes com covid-19.

Nessa fase inicial de reabertura, a unidade disponibilizou 30 leitos de UTI e 20 leitos clínicos. A unidade especializada em casos mais graves já está com 29 pacientes, o que representa 97% da ocupação, enquanto a outra possui 18 internados, chegando a 90% de ocupação, segundo dados da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab).

Dos pacientes que estão internados na UTI, seis precisam de suporte de ventilação mecânica.