Hospital de campanha do Wet'n Wild será inaugurado nesta terça (12), com 90 leitos

Com cerca de 50% dos leitos exclusivos para coronavírus ocupados, a Bahia vai ganhar um reforço no sistema de saúde, nessa terça-feira (12). É a inauguração do Hospital de campanha do Wet'n Wild, localizado na Avenida Paralela, em Salvador. O espaço tem 90 leitos, 50 deles de Unidades de Terapia Instensiva (UTIs) e 40 de enfermaria.

Isso corresponde a um aumento de 10% na capacidade de oferta de leitos exclusivos para covid-19 na Bahia. A previsão é que a estrutura tenha 600 profissionais, incluindo médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas e equipe administrativa e de serviços gerais.

O anuncio dessa inauguração foi feito pelo prefeito ACM Neto, na manhã dessa segunda-feira (11), durante coletiva de imprensa em Salvador sobre as medidas de isolamento mais rigorosas que foram aplicadas em alguns bairros da cidade. Na ocasião, o prefeito aproveitou para anunciar que a Pituba, a partir dessa quarta-feira (13), se junta à Boca do Rio, Plataforma e Centro, bairros que já estão com as medidas aplicadas.

“Tudo isso que estamos fazendo é para evitar que uma decisão ainda mais rigorosa seja aplicada em toda a cidade, o que seria o lockdown”, disse o prefeito ACM Neto.

Para ele, a inauguração desse hospital, aliado às medidas de restrição, podem evitar o colapso do sistema de saúde na cidade. “Se a gente continuar a oferecer novos leitos e cada um fizer sua parte, não precisaremos de uma medida mais extremada”, disse.

ACM Neto durante anuncio da data de inauguração do hospital (Valter Pontes/Divulgação)

Por isso, se for necessário, a Prefeitura já anunciou que pretende ampliar a capacidade do hospital com mais 40 leitos de UTIs e outros 40 de enfermaria, o que totalizaria 170 leitos exclusivos para a covid-19. Esse será o segundo hospital de campanha inaugurado pelo poder público municipal - o primeiro foi o Itaigara Memorial, que está funcionando desde a terça-feira passada. O local tem 47 leitos de UTIs para a rede pública.

A requisição administrativa desses dois espaços foi feita no dia 21 de março e perdurará pelo período coincidente à emergência de saúde pública internacional. Além desses, a prefeitura entregou outros 39 novos leitos de UTIs contra o novo coronavírus, em abril.

Eles estão distribuídos da seguinte forma: dez no Hospital Municipal de Salvador (HMS), cinco no Hospital Português (HP), 14 no Hospital Santa Izabel (14) e dez pediátricos no Hospital Martagão Gesteira (HMG). No total, são 136 leitos de UTIs entregues.

