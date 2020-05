Hospital de Campanha entra em funcionamento na área externa do Hospital do Subúrbio 

O Hospital de campanha montado na área externa do Hospital do Subúrbio, em Salvador, entrou em funcionamento nesta quinta-feira (21), com a liberação de 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para receber pacientes graves com diagnóstico da Covid-19. A nova unidade contará com 60 leitos que serão liberados de forma gradual.

O encaminhamento de pacientes para o novo Hospital de Campanha será realizado exclusivamente pela Central Estadual de Regulação. A equipe que atuará no hospital é formada por 140 profissionais de diferentes áreas, sem contato com setores do Hospital do Subúrbio. O novo equipamento de saúde está montado em uma área de 1.200 m² e uma câmara de desinfecção foi instalada no hospital.

No esforço para reforçar o número de leitos, o Governo do Estado também entregou no último dia 2 de maio, 20 leitos de UTI dentro do Hospital do Subúrbio. Ao todo, o hospital contará com 58 leitos de UTI que serão abertos gradualmente. O Estado também já colocou em funcionamento, na capital, as unidades de campanha do Espanhol, do Hospital Santa Clara e do Hospital Riverside, voltados a pacientes com Covid-19.