Hospital de Salvador afasta médico urologista após acusação de assédio sexual

O médico urologista, acusado de assediar sexualmente uma paciente durante uma consulta, foi afastado do Hospital São Rafael, em Salvador. A paciente denunciou que foi tocada nas partes íntimas pelo médico..

Procurada, a empresa informou que a denúncia foi grave e que enviou o caso para ser apurado. Ainda na nota, a Rede D'or lamentou o ocorrido e estará ajudando nas investigações.

“O Hospital São Rafael, em razão da gravidade da denúncia, imediatamente suspendeu os atendimentos e procedimentos do médico em questão e encaminhou o caso para apuração pela Comissão de Ética Médica da instituição. O Hospital não compactua e repudia veementemente as práticas veiculadas, assim como se solidariza com a paciente pelo ocorrido.”

A Polícia Civil informou que a apuração do caso está sendo realizada na 7ª DT/Rio Vermelho e "o investigado já prestou depoimento na unidade policial".

Assédio sexual ocorreu em consulta

A vítima denunciou que o assédio ocorreu durante uma consulta. Ela disse que chegou a relatar o constrangimento ao acusado, detalhando os toques íntimos que sofreu, durante uma troca de mensagens com o investigado. Em resposta, ele pediu desculpas e para que não fosse prejudicado.

"Tentar me tocar na maca me fez sentir completamente assediada, foi muita falta de ética", escreveu ela. O médico pediu perdão e disse que estava muito triste. Em mensagens enviadas no dia seguinte, o urologista disse que não dormiu de preocupação.

Ainda segundo a mulher, ela escutou do acusado durante a consulta: ‘É, minha florzinha, você sentia dores, mas agora não sente mais não'. Ela também afirma que ele a beijou na testa.“E aí ele veio para me dar um beijo na testa, me deu um beijo na testa. Depois veio para me dar um beijo na boca, foi quando eu tomei aquele susto, virei o rosto e ele pegou na ponta do meu nariz”, contou ela.

A paciente, vítima do assédio sexual, procurou uma delegacia e denunciou profissional pelo crime. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado.

Além disso, o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb), orientou que a vítima registrasse uma denúncia na entidade para que a investigação seja aberta com a identificação do suspeito.