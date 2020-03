Hospital do coronavírus: unidade especializada fica pronta em uma semana

Vislumbrando o pico da Covid-19, que deve acontecer nas próximas semanas, será inaugurado em até uma semana o 'Hospital Municipal do coronavírus'. Entregue pela prefeitura, a unidade terá 47 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) 100% dedicado aos infectados pela pandemia.

O hospital provisório será adaptado onde funciona o Memorial Itaigara, no Caminho das Árvores. Todos os 47 leitos serão equipados com os instrumentos necessários para o tratamento da Covid-19.

A expectativa da prefeitura é entregar, ao total, 250 leitos para o tratamento dos pacientes infectados durante o período de surto. Catorze deles já estão funcionando no Hospital Santa Izabel, no Nazaré, e outros seis no Português, na Graça. O Wet n' Wild, na Avenida Paralela, também será adaptado para poder receber os enfermos.

"Nós já estamos nos planejando para receber esta crise há muito tempo e nossa prioridade sempre será zelar pela vida das pessoas. Por isso nos preparamos para construir 250 leitos para tentar garantir o atendimento daqueles que precisem do serviço de atendimento público", disse o prefeito ACM Neto neste sábado (28) durante a apresentação do equipamento à imprensa.

"Por isso requerimos este espaço que pertecente a iniciativa privada e que agora será uma unidade de atendimento de ponta, equipada para receber os pacientes. Nosso desejo é que os leitos atuais deem conta dos infectados mas, caso seja necessário, este hospital do coronavírus entrará em operação", completou.

O espaço contará com 198 colaboradores e será custeado pela prefeitura de Salvador.