Hospital Espanhol será reaberto na segunda quinzena de abril

O Hospital Espanhol será reaberto no início da segunda quinzena de abril para atender pacientes com coronavírus. A informação foi confirmada pela comunicação do governo do estado. O espaço que fornecerá 80 leitos de UTI e 80 apartamentos, totalizando 160 leitos, além de salas de cirurgia, emergência e refeitório.

A ocupação temporária do Hospital Espanhol foi solicitada pela Procuradoria Geral do Estado e autorizada pela Justiça Federal no dia 17 de março, para uso da unidade como hospital de campanha durante o período de crise na saúde pública causada pela pandemia do Covid-19. O primeiro hospital para atendimento em Salvador segue sendo o Instituto Couto Maia, em Cajazeiras.

Após a autorização judicial, o governador Rui Costa e o secretário de saúde do estado, Fábio Villas Boas, realizaram uma vistoria técnica na unidade que está fechada desde 2014. Na vistoria, segundo o governador, foi constatada a viabilidade da unidade para atendimento a pacientes com sintomas do novo coronavírus.

Antes de abrir as portas, a unidade passou por dedetização, higienização e alguns reparos. Além disso, foram abertas mais de 300 vagas emergenciais para trabalhar no Hospital Espanhol.

O processo seletivo foi aberto pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), organização social que venceu licitação e será responsável pelo gerenciamento do Hospital Espanhol.