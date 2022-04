Hospital Martagão Gesteira inaugura loja no Shopping Paralela; veja como ajudar

O Hospital Martagão Gesteira inaugurou uma loja no Shopping Paralela, onde todo valor arrecadado com a venda dos produtos serão destinados à manutenção da instituição.

A loja fica localizada no piso L1, perto dos Correios, e vende itens como camisas, mochilas, squeezes, caderno, necessaire, mini bolsas e bolsas de viagem, além de diversos tipos de artesanatos com preços entre R$ 3 e R$ 300.

Essa é a primeira loja do Martagão inaugurada fora do hospital. Com a arrecadação, a unidade poderá seguir atendendo os cerca de 80 mil crianças e adolescentes por ano, em mais de 28 especialidades médicas, com destaque para áreas de alta complexidade, como oncologia, cardiologia e neurologia.

“Os produtos sociais do Martagão são uma maneira que encontramos de permitir que as pessoas ajudem o hospital, ao mesmo tempo que levam a nossa marca para suas casas e para seu dia-a-dia. Quando o Shopping Paralela nos oferece essa possibilidade incrível de estar em um local tão importante, isso amplia nosso alcance em todos os sentidos, permitindo que mais pessoas abracem a causa e o trabalho desenvolvido”, explica o gerente de marketing da instituição, Felipe Feitosa.

“Uma alegria imensa poder dizer que o Martagão Gesteira integra o nosso mix de lojas. Uma marca e um projeto do bem, que ajuda milhares de crianças baianas que necessitam de atendimento de saúde. É o início de uma importante parceria e que se estende a todos os clientes do Paralela”, diz a gerente de Marketing do shopping, Renata Sousa.