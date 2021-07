Hospital Martagão Gesteira recebe doação de sete mil máscaras

O hospital pediátrico Martagão Gesteira recebeu sete mil unidades de máscaras em uma doação feita pela multinacional de bebidas não alcoólicas Indústria de Bebidas São Miguel (ISM). A ação integra uma série de doações promovidas pela empresa ao longo da pandemia.

Gerente da Captação de Recursos do Martagão Gesteira, Felipe Feitosa celebrou a doação: “A ISM vem sendo uma parceira muito próxima e atenciosa com o Martagão, e somos muito gratos pela sensibilidade de apoio neste momento delicado de enfrentamento da pandemia. A causa da saúde da criança na Bahia agradece”.

Dirlene Barros, responsável pelo marketing da empresa no Brasil, destaca que a responsabilidade social é um dos pilares de atuação da Indústria de Bebidas São Miguel: “O nosso trabalho tem sido muito voltado também ao olhar pelo social, em um momento de extrema preocupação marcado pela pandemia. O Martagão realiza um trabalho admirável em prol das crianças baianas, e toda iniciativa para apoiar esse espaço é sempre necessária”, conta.

As sete mil máscaras doadas se somam às mais de 81 mil unidades de bebidas não alcoólicas doadas pela ISM, durante a pandemia, a ONGs, hospitais, creches e empresas que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. A multinacional ISM tem fábrica na cidade de Alagoinhas e, hoje, além do refrigerante Goob, leva ao mercado o energético EnerUp, os sucos Yulo, a água mineral Lôa, a bebida mista GuaranUp e o chá gelado Drink T. Foi fundada em 1988, em Ayacucho, sul do Peru, e se tornou uma multinacional presente em sete países: Brasil, Chile, Estados Unidos, Haiti, Peru, Porto Rico e República Dominicana. Em 30 anos de existência, a ISM é reconhecida no segmento de bebidas não alcoólicas como uma empresa moderna, que investe em tecnologia avançada, focada na qualidade dos seus produtos, comprometida com o desenvolvimento profissional e a responsabilidade socioambiental.