Hospital Mater Dei Salvador realiza seleção para profissionais de diversas áreas

Com tecnologia e infraestrutura de ponta, o Hospital Mater Dei Salvador, que será o maior da rede privada na capital baiana, vai gerar 3 mil empregos diretos e indiretos. O novo hospital tem investido em parcerias, treinamentos, programas de formação em estágios e política de inclusão para o processo de seleção dos profissionais que irão trabalhar na nova unidade, seguindo princípios da Rede Mater Dei de Saúde, com foco na prestação de serviços humanizados e bem-estar dos pacientes e funcionários.



O novo Hospital Mater Dei Salvador será inaugurado por etapas, e as vagas serão preenchidas gradativamente à medida que os setores da unidade forem sendo concluídos. Para a primeira fase de inauguração, que acontece no primeiro semestre deste ano, estão sendo preenchidas 600 vagas por meio de seleção dos currículos recebidos via site da instituição, por aprovação nos programas de estágios de formação e por encaminhamento do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM).

As vagas disponíveis no Hospital Mater Dei Salvador começaram a ser divulgadas no início do mês de outubro no site www.materdei.com.br. Na sessão “Trabalhe Conosco”, o candidato pode acessar as vagas disponíveis de todas as unidades da instituição e fazer o cadastro do currículo na vaga pretendida. As vagas oferecidas pelo site são para diversas áreas da assistência em saúde e administrativa.



Segundo Henrique Salvador, presidente da Rede Mater Dei, as entrevistas para seleção de candidatos já foram iniciadas, mas ainda existem vagas abertas para vários setores. A previsão é de que as seleções ocorram até o mês de abril.



“As seleções são processos dinâmicos e algumas pessoas que aprovamos talvez não estejam mais disponíveis no mercado quando formos efetivar a contratação. Por isso, as seleções serão conduzidas à medida que os profissionais forem contratados e começarem a trabalhar”, afirma o presidente.



Henrique Salvador ressalta que, até o momento, foram contratados cerca de 50 profissionais de áreas estratégicas, como profissionais do RH, da engenharia, enfermeiros para compor as equipes do Centro de Treinamento Institucional e lideranças, como gerentes, coordenadores e supervisores. Todas as demais vagas só terão as contratações efetivadas quando a obra for concluída e os profissionais tiverem a possibilidade de realizar treinamentos antes da abertura do hospital.

