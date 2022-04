Hospital Mater Dei Salvador terá obras de Carybé espalhadas pela unidade

Valorizando as expressões culturais da Bahia, o hospital Mater Dei, que será inaugurado oficialmente neste domingo (1º), adquiriu uma série de obras do artista plástico Carybé(1911-1997), argentino radicado em Salvador. As peças, que retratam cenas da vida cotidiana do povo baiano e foram selecionadas em curadoria do historiador, professor e consultor Rafael Dantas, ficarão expostas em toda a unidade.



A iniciativa é do casal Clô Wanderley e Henrique Salvador, presidente da Rede Mater Dei. “Há um lado afetivo também na escolha da região”, disse ele em entrevista ao portal Alô Alô Bahia sobre a forte ligação da rede com o estado. Uma das fundadoras do Mater Dei, sua mãe, a Dr. Norma Salvador Silva, é natural de Feira de Santana.



O Hospital Mater Dei Salvador é um hospital geral com atendimento integrado adulto e pediátrico em mais de 40 especialidades e em todas as fases da vida. O projeto inclui um Centro Médico, localizado a 90 metros do novo estabelecimento, que apresenta um conceito moderno e internacional de Centro Integrado de Saúde.



Rampa do Mercado Lavadeiras Santo Antônio da Barra

