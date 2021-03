Hospital Metropolitano ganha mais 40 leitos para tratamento da covid-19

O hospital Metropolitano, localizado em Lauro de Freitas (BA), abriu na sexta-feira (26) mais 30 leitos clínicos para covid-19, chegando a um total de 90 leitos em operação.

O hospital também ganhou mais 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neste sábado (27). Assim, o Metropolitano passará a disponibilizar 40 leitos de UTI para atendimento aos casos mais graves da Covid-19. Ao todo, somados os leitos clínicos e de UTI, o hospital contará com 130 leitos.

De acordo com o diretor técnico do HM, Gabriel de Carvalho Cunha, “o hospital Metropolitano está estruturado de forma a se tornar o equipamento mais completo do Estado quando do seu funcionamento como hospital geral”, passado o período de atendimento exclusivo a pacientes infectados com o novo coronavírus.