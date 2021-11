Hospital oferece consultas para rastreio de câncer de próstata e mutirão de cirurgias 

A partir desta segunda-feira (8), homens a partir de 40 anos de idade poderão agendar consulta urológica para rastreio do câncer de próstata no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador. Além do atendimento ambulatorial, a instituição promoverá um mutirão de cirurgias em atenção ao movimento ‘Novembro Azul’.

Os interessados em passar pelas consultas devem realizar agendamento via call center, por meio do telefone 0800-0713535, até o dia 10 de novembro. O atendimento incluirá realização de toque retal e exame laboratorial de antígeno prostático específico (PSA). Confira, abaixo, as informações detalhadas sobre o ‘Novembro Azul no HGRS’, que, neste ano, traz o tema ‘Cuidar da saúde também é papo de homem’.

Rastreio ambulatorial: Serão ofertados, nos dias 20 e 21 de novembro, 300 consultas urológicas para rastreio do câncer de próstata, com realização de toque retal e exame laboratorial de antígeno prostático específico (PSA). Idade mínima de 40 anos.

Mutirão de cirurgias: Acontecerá de 22 a 26 de novembro, no centro cirúrgico do HGRS, e serão atendidos casos da Lista Única do Estado. A expectativa é realizar, em cinco dias, mais de 110 procedimentos cirúrgicos.

Como agendar: Nos dias 8, 9 e 10 de novembro, estará disponível, das 13 às 17h, o agendamento via call center, por meio do telefone 0800-0713535.

Convocação de pacientes: A central de marcação de cirurgias eletivas do HGRS fará contato, de 4 a 6 de novembro, com pacientes que estão na lista. Serão oferecidas, na ocasião, todas as orientações necessárias.

Resultado e alteração: A análise do toque retal será comunicada pelo médico no mesmo dia e o exame de PSA enviado, posteriormente, por e-mail. Caso o exame tenha alteração, o paciente retornará para acompanhamento urológico.

Realização de exames pré-operatórios: Na semana de 8 a 12, serão realizadas as coletas laboratoriais e exames de eletrocardiograma (ECG) no ambulatório do hospital, localizado no térreo do prédio anexo.