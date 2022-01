Hospital público veterinário de Salvador fará 1,6 mil atendimentos por mês

O primeiro Hospital Veterinário Municipal da Bahia será construído em Canabrava, em Salvador. A ordem de serviço foi assinada pela Prefeitura, nesta sexta-feira (7), e as obras estão previstas para durar até um ano. A unidade vai funcionar 24h e realizar 1,6 mil atendimentos por mês. No local serão oferecidos consultas, exames e atendimentos de alta complexidade a animais domésticos.

O hospital vai funcionar na rua Artêmio Castro Valente, próximo ao Estádio Manoel Barradas (Barradão), e será construído em um terro que já pertence a Prefeitura. O investimento será de R$ 5,7 milhões para construção do equipamento, que terá dois pavimentos (térreo e primeiro andar) numa área de aproximadamente 1,4 mil metros quadrados. O custeio será de R$ 2 milhões mensais.

Prefeito assina ordem de serviço para a construção do hospital (Foto: Betto Jr/ Secom)

O prefeito Bruno Reis (DEM) lembrou que a construção de um hospital público veterinário era uma demanda antiga da cidade e citou a relação pessoal dele com animais domésticos desde a infância.

"Hoje realizamos um sonho antigo dos protetores de animais de nossa cidade, pessoas que prestam apoio na castração, acolhimento e vacinação de cães e gatos nas ruas de Salvador. A construção deste hospital público veterinário é o cumprimento de um compromisso de campanha. Esperamos abrir a licitação para administração do equipamento até o aniversário da cidade, no mês de março", afirmou.

Ele também prometeu que a Secretaria Municipal de Saúde vai doar rações e vacinas para cães e gatos acolhidos pelos protetores cadastrados no município. "Quem possui um animal de estimação sabe o quanto é grande este amor, pois é considerado mais um ente da família. E com este hospital público veterinário estamos dando um passo imenso para salvar a vida de muitos animais que precisam do apoio do poder público", disse.

A unidade vai oferecer atendimento ambulatorial, internamento, raio X e vacina, além de exames de imagem, centro cirúrgico, entre outros. Dentre as especialidades haverá ortopedia, oftalmologia e trato reprodutivo. Serão atendidos prioritariamente animais domésticos de propriedade da população mais pobre ou que não possui recursos financeiros para pagar atendimento e serviços de um veterinário particular.