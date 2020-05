Hospital Roberto Santos inclui novas especialidades no serviço de telemedicina

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) começou a oferecer novas especialidades em suas teleconsultas. O serviço conta, agora, com 11 opções de atendimento adulto, com coloproctologia, cardiologia, cirurgia geral, gastroenterologia, oftalmologia, urologia, endocrinologia, cirurgia vascular, reumatologia, neurocirurgia e neurologia.

Na área da pediatria, há sete atendimentos: infectologia, cardiologia, pneumologia, neurologia, hematologia, endocrinologia e nefrologia.

A assistência online é direcionada para pacientes que já são atendidos no ambulatório da instituição e, segundo a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), está em consonância com o Conselho Federal de Medicina (CFM) e o Ministério da Saúde. Nesse âmbito, os médicos podem emitir atestados ou receitas médicas por meio eletrônico.

A agenda, com dias e horários destinados a cada especialidade, está disponível no Facebook e Instagram oficiais da unidade (@hospitalrobertosantos). O paciente também pode entrar em contato pelo e-mail fiqueemcasa@saude.ba.gov.br ou, no momento da teleconsulta, pelo telefone 71 99120-4993 (apenas WhatsApp).