Hospital Roberto Santos procura familiares de paciente internado em UTI

Hospital busca familiares de paciente internado em UTI (Foto: Divulgação)

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) pede ajuda para conseguir contato com familiares de um paciente que deu entrada na unidade hospitalar no dia 26 de março.

De acordo com o serviço social do hospital, o homem está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e supostamente chama-se Gilmar do Carmo. Ele foi encontrado desacordado em via pública e chegou à unidade de saúde após ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Quem souber informações de quem é este paciente pode entrar em contato com a coordenação de serviço social do HGRS, pelo telefone (71) 3117-7750 ou (71) 3117-7751.