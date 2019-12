Hostilizada em voo, Dilma ironiza: 'Ótimo é o Bolsonaro'; veja

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi hostilizada durante um voo de São Paulo a Porto Alegre, nesta semana, mostram vídeos que circularam pelas redes sociais (assista abaixo).

Na ocasião, segundo mostra o vídeo, alguns passageiros cantavam "A sua hora vai chegar", em tom de provocação, no momento em que aguardavam para deixar o avião. Dilma responde, ironicamente: "Ótimo é o Bolsonaro, né?". Ela acrescenta que os que a atacavam "defendem milícias".

Os passageiros continuam com as ofensas, chamando-a de "bandida" e dizendo que havia "quebrado o país". A ex-presidente rebateu novamente com ironia: "Ah é, fui eu? Tá ótimo, então".

A assessoria de imprensa de Dilma disse que ela não irá se posicionar sobre o ocorrido.