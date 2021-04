Hotel boutique com 29 suítes será inaugurado no Litoral Norte   

Fachada do hotel boutique que será inaugurado ainda este ano, em Baixio (Foto: Divulgação)

A incorporadora baiana Prima Empreendimentos inaugura um hotel boutique no povoado de Baixio, em Esplanada, no terceiro trimestre deste ano. Serão 29 quartos exclusivos e clube privativo, operados pelo grupo Slavieiro. O masterplan (linhas gerais), assinado pelo escritório André Sá e Francisco Mota Arquitetos, contempla ainda a construção de um condomínio com 111 unidades imobiliárias de alto padrão e um centro comercial com restaurantes, lojas e quiosques.

Em conversa com o Alô Alô Bahia, o presidente da empresa, Rubén Escartin, destacou que a meta é tornar o Destino Baixio reconhecido internacionalmente como uma referencia de turismo inteligente e sustentável. Nos próximos anos, a Prima irá investir R$2,2 bilhões na região, que contará também com resorts e um hotel comandado pela rede Fasano, cujas obras serão iniciadas em 2022.





Pais de primeira viagem

Depois de 15 anos juntos, entre namoro e casamento, o arquiteto Flavio Moura e o médico endocrinologista Márcio Xenofonte resolveram aumentar a família e serão pais em breve. “Sempre tive o sonho de ser pai e ter filhos. Sempre fui muito família e gostei de crianças”, revela Flavio. A ideia foi amadurecida e, há 3 anos, o casal decidiu levar o plano adiante, contratando uma empresa internacional chamada TAMMUZ, que é especializada em reprodução humana, com sede em Tel Aviv, Israel. “ Estamos com os bebês em duas gestantes. As barrigas já estão bem avançadas. Laís está com 7 meses e Caio com 6”, conta Flavio. E é claro que o papai arquiteto se dedicou com afinco ao projeto do quarto dos bebês. “Estou realizando um sonho em criar o quartinho de meus filhos. Cada parede, cada detalhe, cada tecido. Um sonho todo branco com detalhes pretos”.

Vila SAN será inaugurada na próxima quarta (21) (Foto: Divulgação)

Vila SAN chega como nova opção de lazer

A Pirâmide do Rio Vermelho sempre foi o cenário para celebrações de todo o tipo, de encontros culturais a grandes festas, principalmente de 2018 para cá, com o funcionamento da SAN Boate e do SAN Bar no espaço. Com a pandemia, os empresários José Augusto Vasconcelos e André Gagliano, ao lado dos sócios Rodrigo Smith, Peu Sarkis e Rafael Baylão, decidiram atualizar o perfil do lugar aos novos tempos e criar a Vila SAN, um espaço com diversas opções de entretenimento que vai passar a funcionar a partir do dia 21, em soft opening. Para abrigar as diversas opções gastronômicas, de moda e de música, o espaço, que tem patrocínio da Itaipava, ganhou nova decoração e terá mais mesas para receber o público. "Entendemos que o momento não é de grandes festas, mas existe uma demanda por lazer seguro e confortável, para públicos de todas as idades e perfis que buscam novas experiências", explica José Augusto. A Vila SAN funcionará de quarta a domingo, das 14h às 20h.

Rodada de investimentos

A baiana AfroSaúde foi uma das oito novas startups que receberam investimentos pelo Black Founders Fund., iniciativa do Google que incentiva negócios geridos por negros no Brasil. O anúncio foi feito ontem (13) e coloca Salvador no hall de capitais do país que se destacam em tecnologia e inovação. “Ter a AfroSaúde como uma das oito novas startups investidas pelo Google só reforça a importância de manter viva a vontade de gerar impacto positivo em todo o ecossistema de inovação e tecnologia local”, afirma o dentista Arthur Lima, fundador e CEO da AfroSaúde.

Noivado

Carolina Waxman Souza e Paulinho Carneiro ficaram noivos, quinta-feira, durante pequeno jantar, em Taipu de Fora, no Sul da Bahia. O casamento – por causa da pandemia – ainda não tem data definida. Carolina é filha de Aline Mendonça (esposa de Duda Mendonça ) e Dado Souza e Paulinho é herdeiro de Maria Luiza e João Henrique Carneiro, ex-prefeito de Salvador.

Rumo ao altar

Ana Helena Mofarrej, herdeira de tradicional família de São Paulo, irá se casar em 2022 com Lucas Cardoso. A festa será em Praia do Forte, com decoração de Vic Meirelles, que já foi ao vilarejo para fazer as primeiras pesquisas. Filha de Carin e Miguel Mofarrej, Ana Helena, mais conhecida como Lelê, é anfitriã de mão cheia. Sua festa de 15 anos, na capital paulista, reuniu 1.200 convidados vestidos à fantasia, com figurinos inspirados em personagens das histórias, lendas ou contos infantis, como a Minnie, o Capitão Gancho e todas as princesas da Disney.