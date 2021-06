Hotel boutique considerado o melhor de Salvador reabre depois de nove meses de reforma

Aram Yamí Boutique Hotel (Foto: Divulgação)

Uma pequena joia da hotelaria brasileira, localizada em um dos casarões coloniais do Santo Antônio Além do Carmo, na capital baiana, já tem data para reabrir. O Aram Yamí Boutique Hotel voltará a funcionar nessa quinta-feira (10), após nove meses de reforma.



O espaço segue focado na exclusividade que fez dele o ganhador do prêmio Traveller's Choice Awards, do TripAdvisor, por 10 anos seguidos, como melhor hotel de Salvador. São apenas seis quartos, além das duas piscinas - uma delas privada - e, é claro, a vista deslumbrante para a Baía de Todos os Santos.



Para comemorar a reabertura, nos próximos meses, o hotel receberá os principais restaurantes da cidade com um menu montado exclusivamente para servir seus hóspedes. Em junho e julho, o escolhido foi o vizinho Poró.



O Aram Yamí Boutique Hotel foi inaugurado em 2007, depois de uma reforma que durou três anos, para converter o casarão em hotel. Todos os elementos originais do prédio foram preservados na época e seguem íntegros na atualização realizada nos últimos meses.





Eleição

O empresário Francisco Coni Brandão foi reeleito Comodoro do Yacht Clube da Bahia, para o biênio 2021-2023. A eleição aconteceu segunda-feira (7), quando ele recebeu 39 votos dos conselheiros do clube. Ex-Diretor Administrativo, Chico Brandão foi reconduzido ao cargo de Comodoro depois de ter liderado o YCB nos últimos seis meses. O candidato Michel Neder Kalil ficou em segundo lugar, com 5 votos do Conselho Deliberativo.



Destaque baiano

O arquiteto baiano Nildo José é mais um nome confirmado na edição 2021 da CasaCor São Paulo, que está prevista para acontecer no segundo semestre deste ano, entre os meses de setembro e novembro, no Parque Mirante, em anexo ao Allianz Parque. Nildo estreou na mostra em 2016, com grande destaque, chegando a ser casa da Veja São Paulo. De lá para cá, imprimiu o seu estilo em projetos elegantes, dinâmicos e humanizados.



Reservas esgotadas

Turistas e casais baianos estão investindo no bem-estar pessoal e caprichando na sofisticação para passar o Dia dos Namorados. As reservas para comemorar o dia 12 com jantar no restaurante Fasano, localizado no Centro Histórico, estão esgotadas desde a semana passada. A noite contará com menu especial elaborado pelo chef da casa, Lomanto Oliveira, baiano de Jacobina que comandava o Gero da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O Hotel Fasano Salvador, onde o restaurante está localizado, também está com 100% de ocupação confirmada para o final de semana.





Imersão digital

A galeria baiana Paulo Darzé participa da edição online da SP-Arte, que começa hoje (9) e segue até domingo (13), através do site da própria feira, apostando em um novo tipo de imersão, focada no ambiente digital. Na mostra, a galeria apresentará trabalhos de artistas como Vinicius S.A, Aryson Heráclito, Nádia Taquary, Marco Antonio Ramos, Paulo Pereira, Anderson A.C, Uiler Costa Santos, J. Cunha, Maxim Malhado, Anderson Santos, Florival Oliveira, Fabio Magalhães, Kilian Glasnetr, Caetano Dias e Marcelo Solá.





Dia dos Namorados será adaptado (Foto: Divulgação)

Restaurantes e bufês inovam para celebrar o Dia dos Namorados

Não será por falta de opção que o seu Dia dos Namorados vai passar em branco. Restaurantes e bufês de prestígio em Salvador foram bem criativos nas ideias para quem quer viver momentos especiais com a cara metade no dia 12. De menus apetitosos a mimos que podem incrementar o encontro, tem de tudo, até chef fazendo tutorial em vídeo ensinando a montar direitinho a mesa do jantar em casa. O passo a passo é apenas uma das iniciativas de Fabrício Lemos. Tanto o Ori (Horto Florestal) quanto o Origem (Caminho das Árvores) realizarão o Jantar dos Namorados, quinta (10)amanhã. Na sexta (11) tem almoço especial no Origem e no dia 12, em ambos os endereços. As opções de delivery vão valer para o jantar em algumas destas datas.

Fabrício Lemos também assina menu do jantar no Dia dos Namorados do Fera Palace, no Centro, que criou o Fera a Dois, pacote que inclui duas diárias no hotel e vários mimos. No Chez Bernard, o dia virou Semana dos Namorados, começando ontem, com opões de almoço e jantar. O Casa de Tereza, no Rio Vermelho, criou o Menu Denguinho e receberá os casais ao som de piano. O La Pasta Gialla vai enviar pétalas vermelhas junto com os pedidos.

Quer mais? A chef Flávia Sampaio e a marca By Sandy Najar lançaram três opções de caixas exclusivas, ilustrada pela artista Mil Monteiro, com menu especial e aventais personalizados; e o Mignon, além do cardápio repleto de delícias, também está com opções de caixas personalizadas com doces sortidos. Só mais uma dica: ligue com antecedência, faça sua reserva ou pedido e confira os horários por conta da pandemia.