Hotel-boutique na Chapada Diamantina será inaugurado no final do mês  

Fabiano Borré (André Fofano/divulgação)

O casal de administradores de empresa Cristina Cagliari e Fabiano Borré alimentavam o sonho de aproximar e unir a família em torno de algo que agregasse as áreas de hotelaria e gastronomia. Dessa idealização, nasceu o Refúgio na Serra Boutique Hotel, localizado no coração da Chapada Diamantina, em Mucugê, município em que Fabiano atua profissionalmente.

O projeto, que leva a assinatura da Gam Arquitetos, fica no centro da cidade tombada e revela-se um verdadeiro refúgio. “Em um ambiente rico por natureza, onde uma jaqueira centenária encontra-se rodeada por diversas árvores frutíferas, 12 unidades do hotel proporcionarão aos hóspedes uma imersão nesse ambiente natural, tranquilo e agradável”, explica Fabiano.

Refúgio na Serra Boutique Hotel (divulgação)

O espaço conta também com um casarão restaurado que abriga a recepção, lounge com lareira e um espaço para café. Outro destaque é o restaurante Paraguassu, de cozinha contemporânea, todo em madeira e vidro, trazendo luminosidade natural e mais uma vez a proposta da imersão em um mundo verde.

O Refúgio abrirá as portas em regime de soft opening dia 30, com um pacote de Réveillon que já está esgotado. “Estamos atentos ao panorama da pandemia e buscando seguir todos os protocolos de segurança, por isso vamos ocupar apenas 70% da capacidade, permitindo assim um ambiente mais seguro e confortável”. O calendário já está aberto para reservas e a ideia é que o Refúgio na Serra possa contribuir ainda mais para o desenvolvimento do turismo qualificado na região.

Guilherme Moura e Natália Coelho (divulgação)

No civil

O casamento civil de Natália Coelho e Guilherme Moura foi realizado, no último sábado, na residência dos pais da noiva, Itana e Caio Coelho, no Horto Florestal, em Salvador. A celebração contou com buffet do Mignon, de Bruna e Ana Lúcia Martins, e decoração de Ferreira Júnior. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a cerimônia seguiu protocolos sanitários. O bolo, assinado por Ivana Simões, foi elogiadíssimo – tanto quanto a elegância de Natália. O senador Fernando Bezerra Coelho, irmão de Caio Coelho, esteve presente com a esposa Adriana de Souza Leão Coelho. Guilherme é filho de Tetê e Edson Moura, dono da Baterias Moura.

Portfólio de luxo

Duas pousadas baianas, a Tutabel, em Trancoso, e a Trijunção, em Jaborandi, agora fazem parte do portfólio da associação de viagens de luxo Brazilian Luxury Travel Association (BLTA), que possui 46 filiados. “Os novos afiliados têm pontos em comum que os qualificam a se integrarem ao portfólio da entidade. Possuem perfil focado no segmento de luxo, com alto padrão de qualidade nos produtos e serviços oferecidos”, nos disse o presidente da BLTA, Martin Frankenberg. A Trijunção fica no Cerrado, e já foi eleita, pela prestigiada revista de viagens e lifestyle “Town & Country”, como uma das melhores pousadas do mundo. Já a Tutabel, na Praia de Itapororoca, tem estilo “pé na areia” e foi erguida no imóvel onde funcionava a antiga casa de praia do publicitário Nizan Guanaes.

Expansão

Primeira academia de eletroestimulação muscular de Salvador, a Electric Body acaba de completar dois anos de existência e, mesmo diante do cenário de crise provocada pela pandemia, está expandindo sua atuação. A empresa vai abrir uma filial em Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas. A expectativa é que a nova filial já esteja funcionando em janeiro. "Mesmo com as dificuldades, estamos conseguindo expandir diante da boa recepção que temos dos nossos clientes", afirma Mateus Bulhões, que comanda a marca na Bahia ao lado da esposa Juliana Bulhões.

Poder

Diretor-presidente do Club Med na América Latina, Janyck Daudet passou o final de semana em Salvador. Hospedado no Fasano, em frente à Praça Castro Alves, aproveitou para rever amigos e circular pelos principais restaurantes da cidade. No domingo, almoçou com o secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco, no Amado, na Avenida Contorno. Aproveitou o encontro para discutir a possibilidade de novos investimentos no Estado.

Fernando Torquatto, Margareth Menezes e Edson Freitas (Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Sessão de fotos

A convite do site Alô Alô Bahia, Fernando Torquatto maquiou e fotografou cinco personalidades baianas, ontem, no espaço lounge da clínica do médico otorrinolaringologista Edson Freitas, no Itaigara. O encontro foi realizado durante a tarde, em horários diversos e contou com as presenças dos cantores Margareth Menezes e Felipe Pezzoni, da primeira dama da cidade, Mariana Barreto de Magalhães, e das influenciadoras digitais Mariana Andrade e Marcella Torres. “Foi um pequeno encontro simbólico. Uma forma de confraternizarmos e celebrarmos o findar de 2020, respeitando todos os protocolos necessários por causa da pandemia”, revelou Freitas.