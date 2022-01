Hotel boutique será inaugurado no Rio Vermelho  

Hotel Canto contará com 16 suítes projetadas por Adriane Lins (Foto: Divulgação)

O bairro do Rio Vermelho, em Salvador, ganhará mais um atrativo. Trata-se do ‘Canto’, hotel projetado pela arquiteta Adriane Lins. O local, que ocupa as antigas dependências do F Design Hostel, do ator Luiz Fernando Guimarães, foi reformado e hoje conta com 16 suítes.

Comandado pelas empresárias Ausy Pezzangora e Deborah Almeida, o empreendimento será inaugurado em fevereiro e contará ainda com restaurante contemporâneo com capacidade para 60 pessoas e rooftop para happy hours.

“Queríamos que tanto o soteropolitano, quanto os turistas do mundo, se sentissem acolhidos num canto só deles. A partir daí veio a ideia do nome e do estilo que criamos para o hotel”, diz Ausy. “O prédio já é conhecido na cidade e queremos inovar mais uma vez misturando boa gastronomia com hospedagem exclusiva”, completou Deborah.





Reabertura

Após alguns meses fechado devido a pandemia, o tradicional restaurante Maria Mata Mouro, localizado no Pelourinho, reabre ao público amanhã (20) com novo chef e mais um sócio. A cozinha será comandada por Alan Cerqueira. “A ideia é levar uma experiência aconchegante no prato”, define. Comandando pelos empresários Rogério Barbosa e Gustavo Ribeiro, e agora também pelo médico baiano Márcio Santana, o Maria Mata Mouro fica na Rua da Ordem Terceira, próximo à Igreja de São Francisco. A partir da reabertura, passa a funcionar de segunda a domingo, das 11h30 às 22h.

Em Salvador

A estilista Isabela Capeto escolheu a capital baiana, onde está passando uma temporada, para comemorar o seu aniversário, no próximo dia 22 de janeiro. A reunião, entre amigos, será no Santo Antônio Além do Carmo, com direito a dança, drinques e acarajé. Alô Alô Bahia deseja felicidades e muita conquista, sempre.

Isabela Capeto (Foto: Divulgação)





Saúde e bem-estar

A Ilha Bimbarras, localizada na Baía de Todos-os-Santos, promoveu evento focado em saúde, lazer e bem-estar, domingo (16), com cobertura do portal Alô Alô Bahia. Batizado de Bruno Doria Summer, o encontro reuniu cerca de 20 convidados para um treino funcional comandado pelo educador físico Bruno Doria. Os participantes também foram brindados com café da manhã especial, seguido de day use das belezas, da infraestrutura e do sossego do destino. *Confira fotos no aloalobahia.com.

Encontro gastronômico

Os chefs Onildo Rocha, à frente do restaurante Notiê, em São Paulo, e Morena Leite, do Capim Santo, estiveram reunidos em Trancoso assinando uma série de jantares especiais, neste fim de semana, na recém-inaugurada Casa Alma. O menu degustação de oito tempos foi comandado por Onildo e duas etapas tiveram intervenção de Morena. Neste sábado, o Alô Alô Bahia esteve por lá e acompanhou a noite gastronômica, que foi prestigiada por Marcia Taliberti (do Maritaca ), Sonia Racy ( Estadão) e o escultor e designer Hugo França, além da apresentadora Eliana Michaelichen.

Soft opening

A Ponta de Nossa Senhora Guadalupe, na Ilha dos Frades, acaba de receber a filial do restaurante espanhol La Taperia. Em soft opening, o Taperia Asador será focado na cozinha de brasa e funcionará de quinta a domingo, para almoço.

Cosme e Damião

Baiana radicada em Fortaleza, Gil Santos ofereceu, neste domingo, seu tradicional caruru para Cosme e Damião, em seu apartamento, no Corredor da Vitória. Muito querida, ela foi prestigiada por amigos como Flora Gil, Francisco Gil, Otávio Müller e Keka Almeida, e uma turma animada da moda nacional, como Paulo Borges, Fause Haten e Marcelo Gomes. Sob os cuidados do maquiador Doda Guedes, Gil esbanjou sua tradicional alegria, recebendo os convidados ao lado da esposa, Denise Bezerra, e da filha Fê Sena. Mantendo a tradição, horas antes do banquete, ela ofereceu o caruru a crianças de um bairro em Salvador.

Gil Santos ( Foto: reprodução Redes Sociais)

Ponto final

Considerada a marca mais valiosa da Espanha, a Zara fechará suas portas no Shopping Barra, no próximo dia 31 de janeiro, segundo informações obtidas com exclusividade pelo Alô Alô Bahia. Os motivos do encerramento das atividades da loja não foram informados.