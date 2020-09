Hotel boutique Villa dos Nativos, em Trancoso, deve abrir em outubro

Só se fala nisso em Trancoso, no Sul da Bahia: o hotel boutique Villa dos Nativos, novo empreendimento dos empresários Ricardo Nobre e Artur Garin, está na reta final de obras e deve abrir as portas no final de outubro. A previsão é que a inauguração aconteça no dia 23.

Localizado na Praia dos Nativos, uma das principais praias do vilarejo, o requintado boutique foi pensado com todo cuidado. São 11 bangalôs - sendo três com piscina privativa - e mais uma casa-hotel - chamada Casa Trancoso - com 2 suítes master, que possuem 100m² cada, além de sala de estar, jantar e um charmoso espaço gourmet. Além disso, o espaço tem uma piscina privativa de 80m² e 75 mil litros.

É, sem dúvidas, um verdadeiro paraíso na terra. Todos os bangalôs são individualizados, com jardim próprio, um deck e uma varanda de tirar o fôlego. De lá, inclusive, o hóspede pode tomar café da manhã, caso prefira ser servido em sua habitação.

O estabelecimento contará, é claro, com estacionamento gratuito. "Além dos bangalôs, da piscina, do bar e do restaurante, tem o meu xodó: minha linda Capela São Francisco", antecipa o baiano Ricardo Nobre.

Executivo da indústria de bens de consumo há mais de 27 anos, Nobre aproveitou seu ano sabático e mudou-se de São Paulo para Trancoso no final de março. "Tenho um ano de licença para decidir o que vou fazer na volta. Com isso, acabei comprando uma casa em Trancoso e resolvi me radicar de vez. Paralelamente, ofertaram pra gente esse terreno de uma pousada, um equipamento de 20 anos, que era bem mais simples, e desde abril estamos em obra", conta Nobre.

Já são seis meses de reforme e a obra é gigantesca: são 7 mil m² de terreno. No momento, o Villa dos Nativos é a maior obra de Trancoso. "Chegamos a ter 70 funcionários trabalhando durante a semana. A gente contratou muita gente no início da pandemia, além de movimentar o comércio local", conta o empresário, que já passou por empresas como Unilever, Pernod Ricard, L’Oréal e O Boticário.

"Estou adorando essa mudança de vida. Se bem que fazer obra, vou te dizer, não é fácil", confessa.

