Hotel Fasano Salvador vai receber novo gerente geral com coquetel para convidados

(Divulgação)

Fasano Salvador na Praça Castro Alves

O Hotel Fasano Salvador já tem novo gerente geral. João Marcelo Passos que está na rede há 15 anos, passou pelas unidades do Rio e de Angra dos Reis. O novo gestor vem ocupar a cadeira deixada por Letícia Alcazar, que trocou a gerência de Salvador pela mesma unidade onde João Marcelo atuava como gerente de hospedagem: o Fasano Angra dos Reis. O novo gestor será recebido no hotel da Praça Castro Alves no próximo dia 19 e apresentado aos baianos em um coquetel para convidados.

(Foto: Imas Pereira/Divulgação)

Maga vai receber convidados no palco

Mercado Iaô

O Mercado Iaô realiza a edição de Primavera, no dia 25 de setembro (domingo), das 10 às 20 horas, na Fábrica Cultural, na Ribeira, e como de costume, será comandado por Margareth Menezes. Assim como a edições de verão, o Iaô Primavera reunirá gastronomia, moda, artesanato, serviços criativos e apresentações simultâneas de shows em dois palcos alternativos. No palco Diva Menezes, batizado com o nome da cantora, Margareth Menezes será a responsável por receber seus convidados.

(Foto: Erica Ribeiro/Divulgação)

Katia Borges escreve no Correio

Tocando em frente

A jornalista Kátia Borges acaba de lançar mais um livro. Finalista do Prêmio Jabuti em 2021, a escritora publica agora Tudo Será Daqui Pra Frente, uma nova seleção das histórias que publica semanalmente, desde 2018, no jornal Correio. Na obra, que sai pela editora Patuá, a autora descreve em textos leves, repletos de lirismo, um universo simbólico que se distende em nomes, cores, sabores e cheiros. Dividido em três seções o novo livro de crônicas de Kátia Borges já se encontra em pré-venda no site oficial da editora Patuá (https://www.editorapatua.com.br).

(Divulgação)

Djamila Ribeiro é escritora

Da hora

A filósofa e escritora Djamila Ribeiro é uma das atrações confirmadas da Bienal do Livro Bahia, que acontece de 10 a 15 de novembro, no Centro de Convenções Salvador. Conhecida pelo seu ativismo feminista, Djamila se apresentará no espaço Café Literário, no dia 12 de novembro, às 19h. Nesse ano de 2022, ela recebeu o grau de Comendadora, na Ordem do Mérito do Tribunal Superior Eleitoral, e foi eleita para a Academia Paulista de Letras, como a imortal da cadeira número 28, sucedendo a escritora Lygia Fagundes Telles.



Pré-estreia

Fabiana Karla estará em Salvador para a pré-estreia do filme "Uma Pitada de Sorte" nesta quarta-feira, 14, às 21h, no UCI Orient Paralela. Na comédia romântica dirigida por Pedro Antônio e produzida por Glaucia Camargos, a atriz e comediante vive uma aspirante à chef de cozinha. O filme estreia nos cinemas dia 15 de setembro.

Arte na geladeira

É o artista visual Bel Borba quem assina o grande painel com referências da Itália, como o Coliseu e a cidade de Veneza que decora a primeira loja da Gelato Borelli em Salvador, que será inaugurada amanhã (14), na Pituba,

(Foto: Sidney Haack/Divulgação)

Nino Nogueira e Lena Lebram

Espaço de Festas

O empresário Nino Nogueira inaugurou no último dia 9, seu novo empreendimento, o Espaço Galeria, que fica no Rio Vermelho, e foi pensado para realização de eventos sociais, artísticos e corporativos. O Espaço Galeria fica no primeiro andar do casarão da Rua da Paciência, com vista para o mar, muitas obras de arte, e toda a estrutura necessária, como cozinha completa, dois banheiros, climatização com ar condicionado ou ventiladores, entrada principal e de serviço.

(Divulgação)

Cassandre Sturbois

Fotografia

O Sarau de Antônio, espaço comandado por Laura Ahrons, no vilarejo Santo Antônio, no Litoral Norte, abrirá as suas portas, no próximo dia 17, às 16h, para a vernisssage da exposição da fotógrafa belga Cassandre Sturbois que entre os anos de 1999, 2009 e 2019 esteve na vila de Santo Antônio retratando os personagens locais. Assim, alguns nativos puderam ser fotografados em três momentos distintos de sua existência, resultando em um uma poética linha do tempo. O projeto tem apoio do governo belga

(Foto:Elias Dantas/ Divulgação)

Victor Carvalho. Leandro Karnal e Rafael Freitas)

Sucesso

O portal Alô Alô Bahia reuniu 200 convidados num talk empresarial, na última sexta-feira, no Fera Palace Hotel. O evento contou com palestra de Leandro Karnal sobre valores, ética e estratégia no mercado empresarial. A jornalista Camila Marinho foi a mestra de cerimônias, que contou ainda com uma apresentação do executivo da Moura Dubeux, Christiano Polillo. Após as palestras, os convidados participaram de um coquetel assinado pela chef Flavia Sampaio .