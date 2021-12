Hotel 'secreto’ no Carmo vira reduto cool de baianos e turistas  

Casa Versace (Foto: Divulgação)

Você sabia que em plena efervescência do Santo Antônio Além do Carmo existe um “hotel secreto” onde personalidades do Brasil e do mundo se hospedam? Na verdade, a Casa Versace não é bem um hotel. O lugar, comandando pela empresária italiana Antonella Versace, oferece serviços de concierge para quem se hospeda em um de seus quatro apartamentos independentes, dois deles com vista para a Baía de Todos os Santos.

Por não ter sido pensado como hospedaria, não tem como pedir uma refeição por lá. Mas esse “defeito” já foi resolvido. Nara Amaral, que comanda o Di Janela, point gastronômico da cidade, criou um cardápio de delivery exclusivo para os hóspedes da Casa Versace. O menu, repleto de delícias, será lançado oficialmente em 20 de janeiro, com um evento regado à comida e música em um dos apartamentos-boutique.

Antonella Versace (Foto: Divulgação)

A Casa Versace fica na Rua do Carmo, 62. Sua história enquanto pouso de visitantes começou há quatro anos, quando Antonella, seus pais, Gregório e Sigismina, e sua irmã Maria Giovanna, começaram a receber os primeiros hóspedes. “Nossa família tem uma relação de amor com o Brasil há mais de 40 anos. Há duas décadas compramos a casa, mas sem a intensão de receber como um hotel. Tudo aconteceu naturalmente, até porque somos pessoas que gostam de estar entre amigos. A casa dos meus pais na Calábria vive sempre cheia de gente”, conta Antonella.

Famosos como a cantora Maria Gadu, o ator Fabrício Boliveira, e muita gente conhecida daqui e de foram frequentam o estabelecimento. Foi lá que Gringo Cardia literalmente concebeu o projeto da Casa da Música da Bahia durante os meses que morou em Salvador. Ele ocupou um dos quatro apartamentos, batizados com os nomes de sobrinhas de Antonella: Bruna, Greta, Carla e Eva. A Casa Versace consegue receber até 20 hóspedes e está difícil atender à demanda crescente. “Vamos ter mais três apartamentos”, conta Antonella, antecipando os planos.

Realidade virtual

O empresário Leopoldo Leão, sócio da Leão Engenharia, lançou recentemente o Fazendas Santa Fé, no Litoral Norte. O empreendimento, que contará com conceito de ‘condomínio farm’, acaba de ganhar um stand-mirante para o cliente conferir o projeto imobiliário através do uso da realidade virtual. “O nosso cliente pode ver e sentir o clima do Fazendas Santa Fé exatamente como será após finalizarmos a construção. E pode também, através de clicks em óculos especiais, se ‘teletransportar’ para diversos pontos de todas as áreas de lazer que teremos no empreendimento”, nos disse. Além disso, Leopoldo adiantou novidades sobre o projeto. “Teremos, além de uma trilha para cavalos com acesso aos lotes, dois grandes clubes: um hípico e um temático com toda estrutura de lazer”.

Adeus ano velho

A festa de virada de ano da Barraca do Lôro, na Praia do Flamengo, será uma das mais animadas de Salvador. O evento, batizado de Réveillon Sete Ondas, contará com shows da banda Negra Cor, do cantor Faustão e da DJ Larriel. O evento, à beira do mar, será realizado pela Feed Experience Hub em parceria com o Grupo Lôro.

Rainha do Mediterrâneo

O Costa Diadema, maior navio já operado no Brasil pela armadora italiana Costa Cruzeiros, virá à Bahia pela primeira vez. Com capacidade para quase 5 mil passageiros, o navio deixou o Porto de Santos(SP), anteontem, com destino a Salvador e Ilhéus. O transatlântico chega em Salvador na quinta, Ilhéus na sexta e volta para Santos. Apelidado de Rainha do Mediterrâneo, o navio possui 756 cabines vom varandas, 11 piscinas e hidromassagens, 8 restaurantes e 11 bares, além de uma grande presença de obras de arte, que inclui mais de 7 mil objetos.





Alex Atala (Foto: Marcus Steinmeyer/divulgação)

Personagem da semana



Alex Atala, um dos principais nomes da gastronomia nacional dentro e fora do país, esteve na capital baiana no último fim de semana. Além de visitar a irmã, a designer Magu Atala, que mora na cidade com o marido, o médico Roberto Sapolnik, ele aproveitou para celebrar Vik Muniz, grande amigo, que completou 60 anos. “Juntei dois bons motivos para estar na Bahia. Gostaria de poder fazer isso de maneira mais frequente”, nos contou o chef do premiado D.O.M. e do Dalva e Dito, em entrevista exclusiva.

Sobre o amigo artista, que também lançou um novo projeto na Feira de São Joaquim, no sábado (18), Alex não escondeu o carinho. “A relação com o Vik é de amizade, mas sobretudo, de admiração. O Vik é um transformador e uma figura importante para trazer a boa Bahia para a luz de todos. Seja na praia, seja nas artes, seja na Feira de São Joaquim. Acho que o Vik tem essa visão plural e, fundamentalmente, cultural”, celebra.

Falando em “boa Bahia”, Alex nos revelou os lugares e chefs que gosta de prestigiar quando em Salvador. “Sou muito fã da cozinha do Dante e da Katrin Bassi, que comandam o Manga. Acho que é um casal que deve ganhar muito destaque nos próximos anos”, revela, sem deixar de citar outros talentos, como Edinho Engel, do Amado, “parceiro de longa data”, e o chef Fabricio Lemos, do Origem. “Ele foi estagiário nosso e vem repercutindo muito bem”, finaliza.