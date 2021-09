'Houve um crescimento de 30% de candidatos brasileiros durante a pandemia', diz embaixador britânico

Apoio financeiro e acesso à experiência cultural e acadêmica no Reino Unido. Em primeira visita à Bahia para divulgar o programa de bolsas Chevening, o embaixador britânico no Brasil, Peter Wilson afirma que o programa tende a fazer frente às desigualdades. A iniciativa apoia futuros líderes, possibilitando que estudem em qualquer universidade britânica, em qualquer programa de mestrado elegível por um ano e está com inscrições abertas para o ano letivo 2022-23.

Matheus Orthega, brasileiro que estudou na London School of Economics, conta que, graças ao programa, teve uma experiência cultural inexplicável. "Abriu meu horizonte, meu olhar, para enxergar o mundo de uma outra forma. Além disso, abriu muitas portas para minha carreira. Fui estudar com 23 anos e o fato de ser Chevening fez com que eu pudesse não ter preocupação com dívidas".

Além do apoio financeiro que cobre todos os custos com a universidade, de estadia e viagem, candidatos selecionados também ganham acesso a uma vasta gama de experiências acadêmicas, profissionais e culturais. As bolsas são concedidas aos candidatos que demonstram ter comprometimento e habilidades necessárias para criar impacto positivo uma vez que retornem ao Brasil. Não há limite de idade e o programa é aberto a todas as áreas de formação, para cursos nas principais universidades do Reino Unido, que estão dentre as melhores do mundo.

De acordo com o embaixador, houve um crescimento de cerca de 30% de candidatos brasileiros durante a pandemia. "Além disso, a pandemia exacerbou pontos de atenção em diversas áreas fundamentais como saúde e educação, ressaltando a importância de programas como o Chevening em capacitar pessoas que possam auxiliar o Brasil no combate aos desafios colocados pela pandemia", diz Wilson.

Ele ainda destaca a questão do acesso ao idioma de língua inglesa. "No Brasil ainda é um desafio, por isso apoiamos iniciativas que buscam minimizar essa realidade. Por exemplo, temos um programa, o Skills for Prosperity, que busca elevar o ensino de inglês no Brasil, ampliando as oportunidades de empregabilidade e desenvolvimento socioeconômico de crianças, jovens e adultos".

Para se inscrever, acesse o site. Para dicas para as incrições, o gerente do Chevening no Brasil, James Phillips, explica como se destacar neste vídeo.

Para mais informações, visite www.chevening.org/apply/guidance para obter informações detalhadas sobre os critérios de elegibilidade e as especificações das bolsas.