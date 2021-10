Humorista Carlos Alberto de Nóbrega é internado com arritmia

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 85 anos, foi internado nesta terça-feira (19) no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, por conta de uma arritmia leve. Ele deve ser submetido a um procedimento de cateterismo na noite desta quarta (20). Segundo a assessoria de imprensa do SBT, o humorista está bem e deve voltar ao trabalho já na próxima segunda-feira (25).

Em março deste ano, o humorista teve alta do hospital após passar dez dias internado com covid-19. Após a alta, em 2 de março, o apresentador do programa A Praça é Nossa, do SBT, publicou uma foto nas redes sociais agradecendo a equipe médica pelos cuidados e também a Deus pela cura da doença.

“Nós vencemos. Vencemos porque vocês oraram muito por mim. Pelas centenas de mensagens de amigos, por ter uma equipe médica que cuidou de mim com muito amor. Essa equipe de enfermagem que mais cuidou com muito amor . Obrigado meus velhos amigos e doutores David Uip e Roberto Kalil. E agradecer finalmente mais uma vez a Deus. E minha família. Bendito aquele que tem vocês. Minha esposa Renata, meus filhos e netos! Estou de volta!!!!”, afirmou Nóbrega.

O apresentador foi hospitalizado em 20 de fevereiro ao lado da esposa, Renata Domingues de Nóbrega, que também contraiu a doença e anunciou nas redes sociais que está igualmente curada.