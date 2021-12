Humorista catarinense, Giovana Fagundes, se apresenta em Salvador

Em sessão única, a humorista Giovana Fagundes apresenta seu stand-up comedy “A vida é muito boa né, gente?!”, nesta sexta (17), às 19h, no Teatro Jorge Amado – Pituba.

Referência feminina na comédia, Giovana começou no teatro aos 12 anos, onde atuava e escrevia peças voltadas para o humor. Seguindo carreira no mundo da arte, a comediante fez parte do elenco fixo do Programa Pânico, na Rádio Jovem e atualmente está na nova temporada do Comedy Central Stand Up.

Realizando turnê nacional, com sua apresentação “A vida é muito boa né, gente?!”, que já foi exibida em mais de trinta cidades em diversas regiões do país. Giovana Fagundes busca gerar identificação da plateia com seus relatos de vida.

“Eu falo sobre histórias que eu vivo e principalmente das que dão errado. Em diversas situações que eu conto no palco, o público se identifica por já ter passado por histórias semelhantes”, explica.

A catarinense conta que também utiliza da comédia como meio de levantar reflexões e abrir debates sobre assuntos sérios, aproveitando o momento de descontração do público. “O humor é algo muito potente, tem uma força muito grande de transformação, por isso é uma ótima ferramenta para tornar fácil conversas difíceis”.

O show chega em Salvador com o roteiro que traz um ponto de vista cômico e irreverente das histórias pessoais da humorista. Giovana Fagundes lembra com carinho das apresentações que fez na capital baiana em 2020, e está ansiosa para voltar aos palcos soteropolitanos. “A minha expectativa para Salvador é de um show maravilhoso. Eu amo vir pro Nordeste. A galera é muito quente, muito receptiva e muito aberta”. Comemora.

Os ingressos para o stand-up “A vida é muito boa né gente?!” podem ser adquiridos através da plataforma Sympla, nos valores de R$ 25,00 (meia entrada) e R$ 50,00 (inteira).