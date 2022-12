Hyundai atualiza SUV que deve vir para o Brasil

A Hyundai atua no Brasil de duas maneiras distintas, a filial produz no interior de São Paulo o Creta e o HB20, hatch e sedã.

Esses veículos são comercializados em uma rede de concessionários específicas para eles. É a parte que vai muito bem da empresa.

A outra, de responsabilidade da Caoa, que tem o direito de importação, poderia estar melhor. Atualmente, o parceiro da Hyundai tem dado mais foco em sua operação com a Chery. Da Hyundai, importa apenas o Azera e monta, em Goiás, o Tucson e os caminhões HR e HD.

Para o próximo ano, mudanças são aguardadas. Entre elas, a unificação das concessionárias e, principalmente, a chegada de novos carros.

O interior ficou mais sofisticado, inspirado no Ioniq 5 A barra de LED se destaca na traseira do Kona

Um dos veículos que está nos planos é o Kona, que passou por uma atualização. A segunda geração do crossover mantém linhas futuristas e, apesar de não dar detalhes sobre a parte técnica, a Hyundai deixou claro ele será oferecido em pelo menos três configurações diferentes: combustão interna, híbrida e totalmente elétrica.

O interior foi completamente renovado e ficou mais sofisticado, inspirado no Ioniq 5. Dessa forma, o painel de instrumentos e a central multimídia foram combinados e formam uma única tela. O seletor do câmbio foi realocado do console central para a parte de trás do volante.

OS CARROS DO ANO

A convite da revista AutoEsporte, da Editora Globo, participei da 56ª edição do Carro do Ano. A premiação mais importante do país escolheu, por meio de um júri formado por jornalistas especializados, os principais lançamentos do ano.

O título mais disputado, o de Carro do Ano, ficou com o Honda HR-V, que disputou com Citroën C3 e Fiat Fastback.

O Honda HR-V foi premiado como Carro do Ano

OUTROS PREMIADOS

Também foram condecorados o Kia Sportage, Carro Premium do Ano; Porsche 718 GT4 RS, Carro Superpremium do Ano; Ford Maverick, Picape do Ano; Peugeot e-2008, Carro Elétrico do Ano; Volvo C40, Carro Elétrico Premium do Ano; BMW iX, Carro Elétrico Superpremium do Ano e Audi Q5, Carro Híbrido do Ano. Ao todo, 29 veículos disputaram as oito categorias.

O BMW iX foi um dos destaques entre os elétricos

A FORÇA DO MUSTANG

A sétima geração do Mustang foi um dos principais lançamentos do Salão de Detroit, que aconteceu em setembro nos EUA. Mas até agora a Ford estava fazendo suspense sobre a parte técnica do carro esporte.

A nova versão do Ford Mustang terá 500 cv de potência

Enfim, os dados foram revelados: para o GT, o V8 de 5 litros vai render 486 cv de potência e, para a nova versão Dark Horse, o mesmo propulsor entregará 500 cv. Tanto o motor 2.3 litros, que renderá 315 cv, quanto o V8 terão transmissões automáticas e manuais.

O RETORNO DO AC COBRA

O AC Cobra é um dos carros mais icônicos da história, sendo desejado até hoje. No entanto, o nome Cobra só veio quando Carroll Sheby começou a preparar os roadsters.

O lendário AC Cobra estará de volta em 2023

O fabricante original, a britânica AC, que havia batizado o veículo inicialmente como Ace, anunciou que vai lançar um novo Cobra no ano que vem, com carroceria inspirada no modelo original e motor V8 emprestado do Ford Mustang - que será superalimentado para render até 654 cv de potência.

INDIANA, TRÊS DÉCADAS

A Indiana Veículos, distribuidor Ford que pertence ao Grupo de mesmo nome, está completando 30 anos. Atualmente, a Indiana é a maior representante da Ford na Bahia, com lojas em Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana.

Nessas três décadas de atividades, a empresa conquistou 50 Chairman’s Award, certificado da Ford que ratifica compromisso da concessionária com a excelência no atendimento.

Além disso, a Indiana foi de 48 vezes classificada no Grupo Diamante, reconhecimento da Ford pelos bons resultados no pós-venda.

FOCO EM NOVOS PRODUTOS

A expectativa é grande para o futuro, declara Alixandrino Rodrigues, sócio-diretor e um dos fundadores da empresa.

A Indiana aguarda os lançamentos já anunciados pela Ford, se atualizando para atender o público, ainda mais exigente, após o reposicionamento da marca.

O Mustang Mach-E é um dos modelos que a Ford lançará em 2023

Para o próximo ano a Ford anunciou o lançamento de dez novos veículos no país, entre os destaques estão a nova geração da Ranger, a F-150 e a Maverick híbrida.

“Particularmente, eu gosto, me identifico muito com a marca, acredito no futuro”, diz o executivo.

NOVAS MARCAS

Para 2023, Salvador terá pelo menos três novas concessionárias inéditas.

Serão representações da Porsche, na Avenida Tancredo Neves, BYD, na Avenida Paralela e GWM, que terá inicialmente uma loja na Avenida Luís Eduardo Magalhães e, posteriormente, na Avenida Paralela.