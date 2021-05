Hyundai HB20 ganha comandos via aplicativo

A linha 2022 do HB20 já pode contar o com Bluelink, uma solução global de conectividade da Hyundai. Com esse sistema a bordo, o usuário do carro poderá executar à distância, via aplicativo, o destravamento das portas, abrir os vidros e dar a partida no veículo - o que irá deixar a cabine climatizada.

Em caso de acidentes, um sinal automático é enviado à Central SOS Bluelink assim que os airbags do veículo são acionados. O proprietário também pode solicitar assistência de emergência pressionando apenas o botão SOS, localizado no espelho retrovisor interno.



Com o Bluelink é possível abrir as portas e ligar o carro, entre outras funções A localização do veículo é uma das funções Há também um botão de emergência no retrovisor interno (Fotos: divulgação)

Equipamento de série nas versões mais completas da linha HB20 e opcional nas demais versões, por R$ 1.400 a mais, o Bluelink tem seis meses gratuitos. A partir daí, se o cliente quiser continuar, pagará uma mensalidade de R$ 20,90. A transmissão de dados fica por conta da Vivo. Com o aumento da segurança, tem até seguradora, como a Liberty Seguros, dando desconto de até 15% na apólice.

JEEP COMPASS É ATUALIZADO

A segunda geração do Compass começou a ser produzida no Brasil no final de 2016, e rapidamente o model se tornou líder do seu segmento. Para mantê-lo competitivo, a Jeep implementou algumas mudanças no SUV. Por fora, a estética foi levemente atualizada, mas no interior o utilitário esportivo foi bastante alterado.

A série S com motor 1.3 turbo é uma das novidades no SUV da Jeep

A outra mudança está sob o capô: o motor 2 litros flex aspirado, que era importado e estava defasado, deu espaço a um propulsor 1.3 litro turbo produzido em Minas Gerais. É o mesmo que começou a ser utilizado na Fiat Toro, incluindo o mesmo rendimento: 185 cv de potência com etanol e 27,5 kgfm com gasolina e/ou etanol.

As maiores mudanças do utilitário esportivo foram no interior

Nas versões flex, os preços vão de R$ 139.990 (Sport) a R$ R$ 187.990 (Série S) e nas diesel começam em R$ 196.990 (Longitude) e vão até R$ 216.990, preço das configurações Limited e Trailhawk. Neste ano, o modelo da Jeep ganhou um novo concorrente, o Toyota Corolla Cross. Nas próximas semanas, terá a companhia do Volkswagen Taos.

VIATURA BLINDADA MULTITAREFA

De acordo com o contrato assinado em 2019, a Iveco Defense entregou essa semana o primeiro dos 32 veículos LMV-BR ao Exército Brasileiro. Além das configurações padrões da plataforma LMV 4x4, todos veículos são equipados com Sistemas de Armas e Sistemas de Comando e Controle, conforme solicitado pelo o EB.

A Iveco começou entregar o LMV para o Exército Brasileiro

O LMV-BR foi escolhido em 2015 como a nova Viatura Blindada Multitarefa Leve de Rodas (VBMT-LR). O utilitário tem montagem final realizada na fábrica de Sete Lagoas, onde diversos componentes nacionais são integrados. O projeto prevê a aquisição de 186 unidades e a Iveco Defence Vehicles espera iniciar a produção dos próximos lotes em 2022. Testei o veículo em 2019, para ler clique aqui.

ESTÉTICA E SEGURANÇA ATUALIZADAS

A Honda começou a oferecer no país o CR-V com atualizações estéticas e a inclusão de um pacote de segurança chamado de Sensing. É um conjunto de recursos como o assistente de mudança de faixa, controle de cruzeiro adaptativo com ajuste de velocidade, sistema para mitigação de evasão de pista, assim como o sistema de frenagem para mitigação de colisão.

O CR-V chega ao mercado nacional em apenas uma configuração

O motor continua sendo o 1.5 litro turbo, que rende 190 cv de potência e 24,5 kgfm de torque. Ele é associado a uma transmissão CVT e a tração é integral do tipo AWD. Importado dos Estados Unidos, o CR-V chega ao Brasil em uma única versão, a Touring, e custa R$ 264.900. Seu principal rival, o Toyota RAV4, custa R$ 243.365.

SPIN TEM NOVIDADES

O monovolume Spin já está sendo comercializado na linha 2022, e tem como maior novidade a oferta de transmissão automática para a versão LS, a mais barata da linha. Essa versão custa R$ 89.390, R$ 5.020 a mais que a configuração manual.

A versão inicial do Spin agora tem opção de câmbio automático

O motor é sempre 1.8 litro, que rende com gasolina 106 cv de potência e 16,8 kgfm de torque. Existem versões para cinco ou sete ocupantes, que correspondem a 60% das vendas. Para sete pessoas, são oferecidas as configurações Premier, que custa a partir de R$ 103.290, e a Activ7, oferecida por R$ 110.270.

NOVA CONCESSIONÁRIA

A Volkswagen segue expandindo a rede de concessionárias em Salvador, e a Baviera terá em agosto uma nova loja na Avenida Luís Eduardo Magalhães.

Em abril, a Sanave ganhou um novo ponto na Avenida Paralela e a Bremen prepara para dezembro uma loja próxima ao Salvador Shopping.