Hyundai HB20 sedã 2023 custa a partir de R$ 85,8 mil; veja detalhes

Poucas semanas depois de apresentar a atualização do HB20, a Hyundai lançou a linha 2023 da configuração sedã.

O carro havia sido exibido no lançamento do hatch, mas o fabricante coreano ainda não tinha revelado preços e configurações.

O design ficou mais retilíneo e geométrico, com destaque para a nova grade frontal, alinhada com produtos globais da marca como Elantra e Tucson.

O interior segue o mesmo conceito adotado no hatch A dianteira está em linha com produtos como o Tucson

Todas as versões saem de fábrica com seis airbags, controles de estabilidade e de tração, assistente de partida em rampas, piloto automático com limitador de velocidade e travamento automático das portas e do porta-malas a 20 km/h.

A Hyundai oferece para o sedã duas opções de motor 1 litro de três cilindros, um aspirado (80 cv) e um turbo (120 cv).

O primeiro é associado a uma transmissão manual de cinco velocidades e utilizado em duas versões: Comfort (R$ 85.890) e Limited (R$ 91.390).

O outro é ligado a um câmbio automático de seis marchas e oferecido em três configurações: Comfort (R$ 105.290), Platinum (R$ 111.790) e Platinum Plus (R$ 120.990).

TECNOLOGIAS

A versão topo de linha, a Platinum Plus, oferece pacote de assistências à condução que inclui alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência, alerta de tráfego cruzado traseiro, assistente de permanência de faixa com correção de trajetória e sensor de pontos cegos.

O sedã da Hyundai conta com frenagem autônoma de emergência

Há ainda um assistente de saída do veículo, que emite um alerta caso um veículo esteja se aproximando quando alguém abrir uma das portas do carro.

Com exceção da versão Comfort, as demais contam com o Bluelink, um sistema que permite controlar remotamente algumas funções.

CONCEITO ELÉTRICO

A Dodge, marca que pertence ao grupo Stellantis, revelou nesta semana que sua linha esportiva, composta pelos Charger e Challenger equipados com os tradicionais motores Hemi V8, estão próximas do fim.

Mas o fabricante americano não quer perder seus clientes e apresentou, na sequência, o conceito Charger Daytona SRT. A Dodge explicou que o coupé é equipado com uma inédita motorização elétrica chamada de Banshee.

O coupé elétrico segue as linhas clássicas do Charger

De acordo com a empresa, o propulsor movido por baterias irá continuar com o legado das famílias de motores Hemi, Hellcat e Redeye, oferecendo o DNA de muscle car para os carros elétricos.

SUV COM ALMA ITALIANA

Entre outras marcas, o grupo Stellantis também é proprietário da Alfa Romeo. É do fabricante italiano que vem o próximo Dodge, o Hornet.

O SUV utiliza como base o Tonale, modelo que foi lançado recentemente pela Alfa. Com linhas ajustadas para a Dodge, o Hornet tem duas opções de motores, uma já disponível no Brasil no Jeep Compass 4Xe.

O novo SUV da Dodge tem como base o Alfa Romeo Tonale

Essa opção híbrida plug-in combina o motor 1.3 turbo a gasolina com propulsor elétrico que soma 289 cv e 52,9 kgfm de torque, combinado ao câmbio de seis marchas.

A versão GT utiliza um propulsor 2 litros turbo de 269 cv e 40,8 kgfm com câmbio de nove marchas.

PROJEÇÕES NA VIA

A divisão europeia da Ford está testando uma tecnologia de faróis que aproveita a pista para exibir informações ao motorista.

Entre os dados, o sistema pode mostrar o limite de velocidade, informar as condições meteorológicas e exibir as coordenadas do GPS.

A nova tecnologia da Ford exibe informações na pista

Caso o dispositivo seja conectado ao sistema de navegação, o condutor pode receber informações sobre as próximas curvas do caminho e até projetar a largura do veículo na estrada, ajudando facilitando em trechos mais estreitos.

A tecnologia também é capaz de indicar um caminho mais seguro caso haja um ciclista ou obstáculo no trajeto.

AVANÇO ELÉTRICO

No ano passado, os veículos completamente elétricos representaram mais de 7% das vendas de automóveis e comerciais leves no mundo. O segmento é o que mais cresce em escala global.

De acordo com especialistas, políticas voltadas à redução de emissões e o aumento do preço dos combustíveis derivados do petróleo são fatores que contribuem para o maior interesse pelos veículos elétricos.

A tendência - com a maior oferta de modelos e o aumento da escala de produção - é uma redução da diferença de preço em relação aos demais tipos de propulsão.

PORSCHE NA MARINA

Conforme anunciamos há algumas semanas, a Porsche inaugurou um showroom na Bahia Marina.

A responsabilidade da operação no estado é do grupo mineiro Bamaq, que já atua com a marca em Belo Horizonte.

A loja temporária da marca alemã foi inaugurada nesta semana

É uma boa oportunidade para conhecer de perto máquinas como 718 Cayman GT4 e o 911 GT3.

A concessionária definitiva da Porsche será inaugurada em março na Avenida Tancredo Neves.