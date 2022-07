I Am Afro Fashion: evento traz visibilidade para tendências sustentáveis

Neste sábado (23), o I Am Afro Fashion será realizado às 15h, na Casa Pia de São Joaquim, na Avenida Jequitaia. Idealizado pela Focus Moda e Produções, o desfile contará com cerca de 100 modelos, sendo 50 infantis e 50 jovens e adultos, com maior parte dos acessórios criados pelos próprios participantes do projeto, que coloca em pauta o afroempreendedorismo unido à moda sustentável.

Fundada em 2015 no subúrbio ferroviário de Salvador, a Focus Moda e Produções vem beneficiando jovens das periferias da cidade ao apoiar propostas culturais e evidenciar talentos. As roupas utilizadas no evento são oriundas do próprio acervo da agência, customizadas pelos seus alunos.

Jonas Bueno, criados da Focus, explica a intenção do desfile: “Queremos colocar nossos corpos em evidência, trazendo mais visibilidade para esta pauta. Além, é claro, da ressignificação do lixo, com um evento sustentável e reciclável, e também a aproximação dos afroempreendedores para a passarela”, explica. O ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do evento, no local, pelo valor de R$ 30.

A Focus Moda é uma das agências de modelos que participa do Afro Fashion Day, projeto de moda realizado pelo jornal CORREIO que está indo para sua oitava edição.

