I Fórum ESG Salvador dá a largada para ciclo de palestras e debate sobre o tema nesta quarta (11)

Começa nesta quarta-feira (11), o maior evento já realizado em Salvador sobre melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Ao longo de dois dias, o I Fórum ESG Salvador, idealizado pelo Jornal CORREIO e o portal Alô Alô Bahia, reunirá no Porto de Salvador (Comércio) diversos especialistas que vão discutir a importância do conceito em pauta a partir de diferentes óticas e aplicações dentro da realidade corporativa.

Além dos especialistas convidados, grandes empresas e entidades como Acelen, Unipar, Yamana Gold, Bracell, BAMIN, Socializa, Suzano, Prefeitura Municipal de Salvador, Sebrae, Contermas, Battre, Termoverde, Terra Forte, Hela, Retec, Ciclik, Larco, Grupo LemosPassos, Fundação Norberto Odebrecht e Hiperideal participarão do Fórum apresentando experiências e cases de sucesso.

O primeiro dia de evento contará com uma cerimônia reservada a convidados, que será aberta pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis, destacando a vocação da cidade para conduzir as melhores práticas ambientais, sociais e de governança. A programação também trará palestras de Caio Ramos, diretor de Sustentabilidade para América do Sul da AMBEV; e de Leo Dutra, sócio-diretor da Ernst & Young para a área de Sustentabilidade, além da Presidente da Fábrica Cultural, a cantora Margareth Menezes, que fará uma apresentação musical e compartilhará as ações realizadas por sua organização social, que atua nos eixos estratégicos de educação, cultura e sustentabilidade. Na oportunidade, o consultor, escritor e especialista em ESG Alberto Cruz fará uma noite de autógrafos do seu livro, Introdução ao ESG.

A noite de abertura contará com decoração conceitual assinada por Fernanda Brinço. A profissional tem se destacado no mercado local com a elaboração de cenografias para casamentos, aniversários e eventos corporativos. Já o coquetel ficará sob responsabilidade do chef Vini Figueira. “Estar presente no I Fórum ESG me deixa muito feliz e honrado. Saber que a Bahia está trazendo um evento como esse e que as empresas estão voltadas para proporcionar um ambiente melhor para todos faz com que tenhamos esperança em um futuro melhor”, comenta.

Já no segundo dia, a programação será aberta ao público e contará com palestras e painéis em que nomes de destaque na pauta ESG vão tratar de temas como “Importância da Governança Corporativa no desenvolvimento das empresas”, “Práticas socioambientais e diferenciais competitivos na indústria” e “Diversidade acelerando negócios inovadores”. As inscrições já estão encerradas. As pessoas que não conseguiram se inscrever, podem acessar o canal do Jornal CORREIO no Youtube e acompanhar a transmissão ao vivo.

Pioneirismo

De acordo com a diretora e acionista do Jornal CORREIO, Renata de Magalhães Correia, realizar o I Fórum ESG é o mais novo desafio assumido pela empresa em parceria com o Alô Alô Bahia com o objetivo de colocar em pauta um assunto tão fundamental para o mundo corporativo. "No Correio, os conceitos de ESG já fazem parte do nosso dia a dia, começando pela disseminação de informações para que criem consciência nas pessoas sobre a importância de uma atividade empresarial sustentável, inclusiva e que possa servir de exemplo", explica.

"Também estão no trato dos nossos resíduos de impressão, no estímulo à inclusão entre os nossos funcionários e até na promoção de eventos como Afro Fashion Day e o Mundo Sustentável. Ou seja, procuramos aplicar o ESG em toda sua amplitude na nossa rotina", acrescenta Renata, que destaca a iniciativa do evento e comemora a adesão de tantas empresas parceiras em uma pauta tão importante para a sociedade. “Quando criamos o Fórum, sabíamos que atrairíamos o empresariado, por se tratar de tema relevante, mas ficamos felizes com um resultado tão positivo”, comenta.

O diretor de Conteúdo do Alô Alô Bahia, Rafael Freitas, também reforça a relevância do evento, e acredita que novas iniciativas deverão surgir a partir da parceria firmada com o CORREIO. “O Fórum nasceu da proposta de iniciarmos a construção de um calendário de ações e projetos que impactem de forma positiva na formação e informação dos baianos”, diz. “Desde o princípio, ele foi abraçado por grandes empresas e entidades que possuem responsabilidade social e que estão atentas as necessidades atuais. Estou certo de que iremos mudar a construção de eventos e de comunicação na Bahia e estamos apenas começando”, aponta.

O presidente da Saltur Isaac Edington, por sua vez, acredita que o evento terá grande sensibilização junto à sociedade baiana em função da urgência do debate em torno da sustentabilidade. “O mundo vem passando por transformações seja com relação ao clima, água, resíduo, recursos naturais, sem falar na questão social, entre outros processos que afetam diretamente a qualidade de vida das pessoas em todo o planeta. Com isso, as empresas cada vez mais possuem um papel fundamental para que possamos efetivar as mudanças necessárias e revertermos esse quadro. Teremos em Salvador uma oportunidade muito rica, reunindo pessoas e organizações para discutir ESG em diversas dimensões”, afirma.

Confira a programação completa: bit.ly/esgforumsalvador2022.

