IBGE abre novas vagas para agentes censitários na Bahia e em outros 14 estados

O IBGE abriu, nesta quarta-feira (25), mais um processo seletivo simplificado complementar (PSS) para a contratação temporária de profissionais que trabalharão no Censo 2022. São 56 vagas para Agente Censitário Municipal (ACM) e 164 vagas para Agente Censitário Supervisor (ACS), distribuídas em 159 municípios, em 15 estados. Uma vaga de ACS está disponível no município baiano de Gongogi, no sul do Estado.

As inscrições se encerram no dia 1º de junho. Além disso, estão abertas até dia 31 de maio as inscrições para 133 vagas de Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI), distribuídas em 114 municípios, em 14 estados. Totalizando 353 vagas para o Censo 2022.

As inscrições para ambos os processos devem ser realizadas de forma online, preenchendo o formulário de inscrição no Portal do IBGE, sem cobrança de taxa. Com exigência de ensino médio completo, a remuneração mensal oferecida é de R$2.100,00 para o ACM e de R$ 1.700 para o ACS e para o ACAI, mais auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

O ACM gerencia o trabalho do posto de coleta, enquanto o ACS, subordinado ao ACM, tem como principal função orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos de campo. Já entre as atribuições do ACAI estão: adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento de recenseadores; colaborar na organização e na administração dos postos de coleta, incluindo o auxílio na instalação e configuração de equipamentos de informática dos postos e das subáreas.

A previsão de duração do contrato é de até cinco meses, podendo ser prorrogado. A jornada de trabalho será 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Dentre o total de 350 vagas ofertadas nos dois processos, 74 são para Pessoas Pretas ou Pardas (PPP) e 21 para Pessoas com Deficiência (PcD).