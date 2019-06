Ibicuí divulga programação completa do São João

Quadrilhas, sanfoneiros, forró pé de serra e decoração típica marcam o tradicional São João de Ibicuí, que acontece entre os dias 19 e 24 de junho. A programação gratuita terá seis dias de shows com mais de 30 artistas, como Calcinha Preta, Limão com Mel, Aduílio Mendes, Caninana do Forró, Caviar com Rapadura, Plays, Banda Lordão, Donas do Bar e Sivirina Xique Xique. Com o tema Povo Nordestino, o evento celebra o orgulho da região.

Com a preocupação de resgatar a tradição da festa, os festejos já começam nos dias 14, 15 e 16 de junho, com a terceira edição do Festival Estadual de Quadrilhas que receberá dez quadrilhas de diferentes regiões da Bahia. Indumentárias cheias de brilho e decoração típica mantém a beleza de uma das manifestações mais populares do São João;

“O povo nordestino vem historicamente resistindo a situações como seca, fome, abandono e ainda assim não costuma se abalar com afirmações que tentam diminuir a gente de alguma forma. O nordestino é um povo orgulhoso de sua luta, natureza e resistência. É uma população que trabalha duro, mas aproveita bem a vida sem precisar de muito, sendo feliz na simplicidade. O tema do São João vem para homenagear toda essa história”, destaca Marcos Galvão, prefeito de Ibicuí.

Donas do Bar fazem shows na festa gratuita promovida pela prefeitura, e também no Brega Light (Foto: Divulgação)

Festas fechadas

Além da programação gratuita do São João na Praça Regis Pacheco, Ibicuí conta com festas fechadas como Brega Light e Ticomia. A primeira, que acontece entre 23 e 24 de junho, celebra 18 anos ao som de Zé Neto & Cristiano, Wesley Safadão, Gusttavo Lima, Diego & Victor Hugo, Donas do Bar, Léo Santana, Parangolé, La Fúria, Jonas Esticado, Lambasaia, Tayrone, Trio da Huanna, Dorgival Dantas e Dennis DJ. Já a segunda festa, que acontece nos dias 22 e 23 de junho, inclui atrações como Flávio José, Saia Rodada, Márcia Fellipe e Mano Walter.

São João de Ibicuí 2019

Onde: Praça Regis Pacheco, Ibicuí (a cerca de 520 km de Salvador)

Quando: Festival de Quadrilhas – 14 de junho, a partir das 16h30; 15 e 16 de junho, a partir das 18h.

Shows – de 19 a 24 junho, a partir das 19h

Entrada gratuita

PROGRAMAÇÃO

QUARTA-FEIRA (19 DE JUNHO)

Caninana

Iago Gouveia

QUINTA-FEIRA (20 DE JUNHO)

Calcinha Preta

Leo Ferra e Forrozão

Caviar com Rapadura

Michele Andrade

SEXTA-FEIRA (21 DE JUNHO)

Limão com Mel

Sobrinho

Donas do Bar

Dedim Gouveia

SÁBADO (22 DE JUNHO)

Forró dos Plays

Forró Balancear

DOMINGO (23 DE JUNHO)

Gigantes do Brasil

Lordão

SEGUNDA-FEIRA (24 DE JUNHO)

Aduílio Mendes

Bel Lima