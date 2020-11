Ibope aponta vitória de Bruno Reis com 66% dos votos válidos

A última pesquisa do Ibope sobre a disputa pela prefeitura de Salvador, divulgada neste sábado (14) pela TV Bahia, aponta vitória do candidato do DEM, Bruno Reis (DEM), no primeiro turno, com 66% dos votos válidos. De acordo com o levantamento, excluídos os percentuais de brancos, nulos e indecisos, o democrata tem o dobro do índice atribuído pelo Ibope aos demais concorrentes, que juntos somam 33% das intenções de voto, e deve conquistar o comando da capital baiana no domingo (15), confirmando a tendência detectada desde o fim de outubro por todos os institutos que registraram sondagens no Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

A nova pesquisa do Ibope/TV Bahia não mostra alterações significativas no quadro eleitoral em relação à anterior, divulgada em 30 de outubro. Na ocasião, Bruno Reis aparecia com 67% dos votos válidos, oscilando um ponto percentual abaixo - portanto, dentro da margem de erro do levantamento, de três pontos para mais ou para menos. Em segundo lugar, aparece a candidata do PT, Major Denice Santiago, com 17%, ante os 14% apresentados na sondagem do fim do mês passado. Pastor Sargento Isidório (Avante) manteve os mesmos 6%, no entanto, subiu da quarta para a terceira colocação, já que a candidata do PCdoB, Olivia Santiago, somava 8%, mas agora tem 4%. Porém, ambos estão tecnicamente empatados.

Em quinto lugar, vem Bacelar (Podemos), com 3%, dois pontos a mais que na pesquisa anterior, seguido por Cezar Leite (PRTB), que oscilou positivamente de 1% para 2%, e Hilton Coelho (Psol), que manteve o mesmo índice de 1% apontado pelo instituto em 30 de outubro. Todos os três aparecem empatados tecnicamente entre si e, no limite da margem de erro, com Isidório e Olivia. Celsinho Cotrim (Pros) e Rodrigo Pereira (PCO) não pontuaram no cálculo dos votos válidos. A soma de brancos, nulos e indecisos permaneceu em 10%.