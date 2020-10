Ibope: Bruno Reis lidera com 61%; Major Denice tem 13%; Olívia Santana tem 7%

A segunda pesquisa Ibope registrada dessa eleição, em Salvador, foi divulga pela TV Bahia nesta sexta-feira (30) e traz o candidato Bruno Reis (DEM) na dianteira, seguido de Major Denice (PT). Olívia Santana (PC do B) aparece na terceira posição. Pastor Sargento Isidório (Avante) apresentou queda nas intenções de votos dos eleitores.

Confira os percentuais de intenção de voto para a Prefeitura de Salvador nas Eleições 2020 abaixo:

Bruno Reis (DEM): 61%

Major Denice (PT): 13%

Olívia Santana (PC do B): 7%

Pastor Sargento Isidório (Avante): 5%

Bacelar (Podemos): 1%

Cézar Leite (PRTB): 1%

Hilton Coelho (PSOL): 1%

Rodrigo Pereira (PCO): 0%

Celsinho Cotrim (PROS): 0%

Branco/Nulo: 6%

Evolução dos candidatos

Em relação ao primeiro levantamento do Ibope, divulgado no dia 5 de outubro:

Bruno Reis foi de 42% para 61%

Pastor Sargento Isidório foi de 10% para 5%

Major Denice foi de 6 % para 13%

Olívia Santana foi de 6% para 7%

Bacelar foi de 5% para1 %

Cézar Leite foi de 3% para 1%

Hilton Coelho foi de 2% para 1%

Rodrigo Pereira foi de 1% para 0%

Celsinho Cotrim foi de 0% para 0%

Destaques por segmentos

De acordo com o Ibope, as intenções de voto em Bruno Reis são mais expressivas entre eleitores de 35 a 44 anos (61%). Na comparação com a pesquisa anterior, o candidato apresenta crescimento de 22%. É possível notar uma crescimento de respostas nos seguintes perfis: evangélicos: de 40% para 64%; renda familiar acima de cinco salários mínimos: de 45% para 68%.

Realizada entre quarta-feira (28) e quinta-feira (29), a pesquisa ouviu 602 eleitores da capital baiana. O número de identificação da pesquisa no TRE-BA é 06917/2020. De acordo com a TV Bahia, o nível de confiança utilizado é de 95% - isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.