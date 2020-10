Ibope prepara nova pesquisa sobre a disputa eleitoral em Salvador

O Ibope entrou em campo para realizar a segunda pesquisa do instituto sobre a disputa eleitoral em Salvador, cujos resultados devem ser divulgados depois de amanhã pela TV Bahia. Assim como no levantamento anterior, apresentado no último dia 5, o Ibope ouviu 602 eleitores da capital para esquadrinhar as intenções de voto espontâneas e estimuladas, além do índice de rejeição, a percepção sobre quem sairá vencedor das urnas e as avaliações do prefeito ACM Neto (DEM), do governador Rui Costa (PT) e do presidente Jair Bolsonaro, com margem de erro estimada em quatro pontos percentuais.

Segunda rodada

Dessa vez, o instituto também vai simular seis cenários de segundo turno entre Bruno Reis (DEM), que liderou a sondagem anterior com 42%, e mais concorrentes: Bacelar (Podemos) e Cezar Leite (PRTB), quinto e sexto na pesquisa anterior, com 5% e 3%; Major Denice Santiago (PT) e Olivia Santana (PCdoB), que dividiam a terceiro lugar com 6%; e Pastor Sargento Isidório (Avante), o segundo colocado, com 10%.

Por tabela

A 18 dias do primeiro turno, a nova pesquisa do Ibope quer saber ainda a intenção de votar em plena pandemia, o grau de interesse na propaganda gratuita em rádio e TV e nos conteúdos políticos disseminados nas redes sociais, a avaliação sobre a volta às aulas presenciais e o índice dos eleitores que ou preferem a continuidade do modelo atual de gestão ou desejam mudanças.

Marcação cerrada

A fama do secretário de Saude de Salvador, Leo Prates, como bom cobrador obstinado chegou a Brasília. Em visita ontem para alinhar as últimas ações antes de deixar o cargo no fim do ano, Prates percorreu o Ministério da Saúde ao lado do assessor especial Leonardo Soares, que garantiu a ele que Salvador é campeã em serviços habilitados pelo órgão. “É que ninguém aqui quer receber ligação sua às 4h30 da manhã”, brincou Soares.

Tradução simultânea

No jargão do SUS, habilitar serviços é quando um município ou estado obtém recursos do governo federal para custear, entre outras atividades, equipes médicas do Programa Saúde da Família.

Osso duro

O preço do boi gordo voltou a subir em Salvador e chegou onte à terceira maior cotação do ano, com arroba a R$ 260, de acordo com dados da Federação de Agricultura e Pecuária do da Bahia (Faeb). Apesar do valor bom para quem vende gado de corte, e consequentemente ruim para quem consome carne, os produtores estão tendo dificuldades para repor o estoque pelo mesmo motivo. É que a arroba do novilho, filhote de boi para engorda e abate, está custando entre R$ 380 e 400.

Casa cheia

Reaberta ao turismo desde 3 de setembro, Cairu, onde estão abrigados points como Morro de São Paulo, Boipeba e Moreré , já está com 90% da ocupação hoteleira permitida reservados para feriadão de Finados. No município, somente metade dos leitos estão liberados.