Ibotirama abre concurso com 264 vagas; salários chegam a R$ 6 mil

A prefeitura de Ibotirama, a 655 quilômetros de Salvador, está com inscrições abertas até o dia 28 de junho para concurso público com 264 vagas, sendo 197 para contratação imediata e outras 67 para cadastro de reservas. Há oportunidades para as mais diversas funções de níveis fundamental (completo e incompleto), médio, técnico e superior, tais como agente de alimentação, guarda municipal, motorista, analista de sistemas, contador, médico, professor, engenheiro, dentre outras. Os salários variam de R$ 998 a R$ 6 mil.

Inscrições pela internet

As inscrições para o concurso público devem ser feitas no site http://caetanno.com.br/editais e http://ibotirama.ba.gov.br. O valor da inscrição será de R$ 50 para nível fundamental, R$ 70 para nível médio/técnico e R$ 100 para nível superior e para médicos, R$ 200. Marcada para o dia 28 de julho, a prova objetiva cobrará a resolução de 30 questões. Mais informações sobre o concurso pelo telefone (74) 3641-3953, além do e-mail caetannoconcurso@gmail.com.