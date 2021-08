Ícone da moda, Iris Apfel completa 100 anos de glamour e irreverência

Foto: Divulgação

Um dos maiores ícones da moda de todos os tempos, Iris Apfel completa 100 anos neste domingo (29). Sempre irreverente e famosa pelo seu estilo único, ela também é dona de um closet invejável.

"Não é todo dia que você chega aos 100 anos ... Que as celebrações comecem !!!!", escreveu em uma rede social.

A novaiorquina, que além de empresária é também designer de interiores, coleciona exposições em sua homenagem. Uma das mais famosas foi a do Metropolitan Museum of Art, em 2005, onde teve sua carreira contada. Em 2014, fez sua estreia no Festival de Cinema de Nova York no documentário Iris, dirigido por Albert Maysles.

Ela também já inspirou linha de maquiagem da MAC, sapatos da Jimmy Choo, e uma famosa coleção de óculos para uma marca americana. Também já foi clicada pelo fotógrafo Bruce Weber para a Vogue Itália.