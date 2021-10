'Ideal é vacinarmos todos acima dos 30 anos com dose de reforço', diz Leo Prates

A dose de reforço da vacina contra a covid-19 pode avançar ainda mais. Segundo o secretário municipal da Saúde (SMS), Leo Prates, o ideal é que pessoas acima dos 30 anos também recebam o reforço. Atualmente, apenas idosos, trabalhadores da saúde e imunossuprimidos estão tomando a terceira dose da vacina.

"Ontem tivemos uma reunião com grupo da Fiocruz Nacional e o entendimento é que o ideal é vacinarmos todas as pessoas acima de 30 anos com dose de reforço no país. As pessoas com 60 anos já avançamos bastante. Mas precisamos de doses. A ideia é que salvador tenha 1,1 milhão de doses para esse reforço", disse o secretário nesta quinta-feira (21).

No entanto, o secretário alertou que muitas pessoas não estão concluindo o ciclo vacinal. Para ele, a melhoria do cenário epidemiológico acabou acomodando muita gente. "Temos a sensação de que a população está vendo um cenário epidemiológico bom e está se acomodando. Tínhamos uma média de 25 mil pessoas vacinadas por dia e ontem só conseguimos vacinar 11 mil pessoas", disse.

Com a defesagem de cerca de 150 mil pessoas com as doses atrasadas, uma nova onda de casos pode vir em um futuro próximo. "Se nós tivermos muitos buracos de vacina, nós vamos ter problemas em janeiro. E aí, como dizem no popular, vai ferrar com tudo. Não podemos ter mais de 150 mil pessoas sem tomar a segunda dose e isso estamos considerando o aprazamento antigo, de 12 semanas", alertou.

Ele disse que apesar da operação Vacina Perto de Casa, a adesão tem sido baixa.