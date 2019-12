Identificados mais dois suspeitos de terem participado da chacina dos apps

A polícia identificou, nesta segunda-feira (16), mais dois suspeitos de envolvimento na morte dos quatro motoristas de aplicativo na região dos bairros de Mata Escura e Santo Inácio. Além do traficante Jeferson Palmeira Soares dos Santos, 32, o ‘Jel’, que teria liderado a chacina, foram identificados agora Antônio Carlos Santos de Carvalho, 19, e Marcos Moura de Jesus, 30.

De acordo com a Polícia Civil, a dupla morreu em confronto com policiais da 81ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) ainda na sexta-feira (13), dia do crime contra os motoristas. Antônio e Marcos vieram a óbito nas proximidades do Condomínio Quinta da Glória, no bairro de Itinga. Com eles, a polícia apreendeu dois revólveres, sendo um de calibre 38 e um de calibre 32. Já o traficante Jeferson, o Jel, teve o corpo encontrado com marcas de tiros em Camaçari, no domingo (15).

Anteriormente, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) havia informado ao CORREIO que cinco criminosos foram identificados. Conforme o órgão, dois foram mortos pela polícia e um por traficantes. Outros dois seguem sendo procurados.

Durante coletiva de imprensa nesta segunda, no lançamento da revista Terra Mãe, o governador Rui Costa comentou o caso. “Espero que nos próximos dias, horas, [a polícia consiga] prendê-los e entregá-los a julgamento”, disse. A motivação do crime segue desconhecida.