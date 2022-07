Ídolo do Bahia, Jorge Campos está internado após cair da cama

Um dos ídolos do Bahia, o ex-jogador Jorge Campos, de 68 anos, está internado após cair da cama. Jorge Campos sofre da doença de Parkinson e ficou sete dias na UPA do Marback, em Salvador, antes de ser transferido para um hospital em Lauro de Freitas.

Nas redes sociais, alguns torcedores postaram o drama vivido por Jorge Campos e fizeram campanha pela regulação da UPA para um hospital, o que só aconteceu uma semana depois após ele ter dado entrada na unidade de saúde do Marback.

O ex-atacante é um dos beneficiários do programa Dignidade ao Ídolo, projeto criado pelo Bahia que ajuda atletas que passaram pelo clube e que atualmente se encontram em situação de vulnerabilidade.

Jorge Alberto Miranda Campos defendeu o Bahia na década de 1970. Ao todo, ele marcou 51 gols com a camisa tricolor. O ex-jogador é sempre lembrado pela construção do Fazendão, antigo local de treinamentos do clube. Foi com o dinheiro da venda de Jorge para o Atlético-MG que o Esquadrão comprou o terreno onde construiu o CT.