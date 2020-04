Idosa de 62 anos é a 10ª morte por covid-19 confirmada na Bahia

A décima morte por covid-19 na Bahia foi confirmada pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) nesta segunda-feira (6). A vítima é uma idosa de 62 anos, que estava internada no Instituto Couto Maia, em Salvador, referência no combate à doença no estado.

Ela estava internada desde o dia 25 de março e morreu na última sexta (3), mas o resultado que confirmou o diagnóstico da doença só foi divulgado hoje.

Segundo a Sesab, a idosa tinha hipertensão, obesidade e histórico de pneumopatia não especificada.

Com isso, sobe para oito o número de mortes por coronavírus em Salvador. A Sesab também registrou mortes em Utinga e em Itapetinga.

Outros casos

A última morte confirmada tinha sido nesse domingo (5), também em Salvador. A vítima foi um idoso de 87 anos, que tinha Alzheimer e foi internado em estado grave em um hospital público na capital baiana em 3 de março com quadro de insuficiência respiratória.

O vice-presidente da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Apcef-BA), Luiz Batista Felipe Filho, morreu, aos 55 anos, neste sábado (4), vítima da covid-19, infecção causada pelo novo coronavírus. O bancário estava internado no Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas, e é o 8º morto pela doença no estado.

Neste domingo (5) pela manhã, o Sindicato dos Bancários da Bahia lamentou a morte de Luiz Batista, que era bancário e trabalhava na Caixa há 31 anos.

Mortes por coronavírus na Bahia

29/3 - Homem de 74 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

30/3 - Homem de 64 anos (Hospital Aliança, em Salvador)

1/4 - Mulher de 28 anos (UPA, em Itapetinga)

2/4- Homem de 88 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

3/4 - Homem de 79 anos (Cardiopulmonar, em Salvador)

3/4 - Mulher de 41 anos (Couto Maia, em Salvador)

3/4- Homem de 80 anos (Utinga)

4/4 - Ex-gerente da Caixa Econômica, 55 anos (Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas)

5/4 - Idoso de 87 anos (Salvador)

6/4 - Idosa de 62 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)