Idosa é atingida por bala perdida durante caminhada na Avenida Barros Reis

A idosa Maria de Lurdes Alves dos Santos, de 65 anos, fazia sua caminhada diária matinal, quando foi atingida por uma bala perdida durante uma ação entre policiais e homens armados na Avenida Barros Reis. A situação ocorreu nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (1°).

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes da Operação Gêmeos faziam rondas na BR-324 quando foram informados que dois homens em uma moto estavam assaltando na Avenida Barros Reis. Os policiais encontraram os suspeitos, que começaram a atirar contra os PMs. Houve troca de tiros e um dos homens foi baleado. O outro conseguiu fugir.

Houve nova perseguição e troca de tiros e o suspeito foi baleado. Os dois foram socorridos para o Hospital Ernesto Simões, onde as mortes foram constatadas. Maria de Lurdes foi atingida por um dos disparos durante a perseguição policial. Ela também foi levada para o hospital.

A idosa estava com uma amiga e vizinha, que sempre a acompanhava nos exercícios físicos matinais. Ambas moram na localidade do Brongo, no IAPI. Após o ocorrido, essa amiga precisou ser atendida rapidamente por sofrer um mal-estar.

A vítima passou por uma cirurgia no Hospital Ernesto Simões Filho, no bairro do Pau Miúdo e, de acordo com o genro, Ricardo Correa, ela já saiu do centro cirúrgico e foi encaminhada para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), em estado grave. "Eles só informaram isso, sem mais detalhes do estado de saúde dela", disse.

Caminhadas

Maria já tinha o costume de fazer caminhadas pelo local há quatro anos, sempre por volta das 5h50 da manhã. "Tem uma praça em frente a subida do Pau Miúdo. Ela sempre fazia 1h de caminhada e voltava, porque fazia bicos de empregada doméstica, mesmo sendo aposentada. Ela é ativa, não gosta de ficar parada, tem preocupação com a saúde e toma remédio de pressão", informou o genro.

Apesar de morar em um local apontado como perigoso, Maria de Lurdes nunca tinha sofrido nada parecido, apenas observava o que ocorria.

"Ela nunca sofreu nada por lá, mas já viu assaltos pela manhã, mas ficava 'na dela'. Foi um caso isolado, a gente jamais vai pensar que uma coisa dessa iria acontecer com alguém próximo. Foi uma fatalidade. A gente [familiares] já tinha comentado com ela sobre essas saídas matinais cedo".

No momento da ação, Maria de Lurdes não estava com nada de valor, apenas uma bolsa com números dos familiares e documentos. Inclusive, a identidade que a idosa carregava, acabou ficando com a marca da bala e de sangue. O projétil a atingiu na região do abdômen.

A vizinha, que a acompanhava durante a caminhada, foi levada para a Corregedoria da Polícia Militar após ser atendida no hospital.

Segundo a PM, na ação foram apreendidos dois revólveres calibre 38, munições e quatro aparelhos celulares.