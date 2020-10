Idosa é encontrada morta em Alphaville; marido é suspeito

A empresária Tarcila Maria Brandão Barreto, 74 anos, foi encontrada morta na tarde deste domingo (18) por volta das 15h, em sua casa, no condomínio Alphaville 1, Residencial Itapuã, em Salvador. Segundo fontes próximas, ela teria sido morta a facadas pelo marido, de 86 anos, que não teve nome revelado.

Tarcila era proprietária da empresa N Barreto (Iglu Imóveis), de gestão e administração de propriedade imobiliária.

De acordo com a Polícia Civil (PC), uma equipe do Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada para verificar a ocorrência. Ainda não há confirmação sobre o autor do crime.

Por volta das 17h15 deste domingo, o corpo de Tarcila foi levado pelo rabecão para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IML), onde passará por necrópsia.

Em nota, a Polícia Militar (PM-BA) informou ao CORREIO que não foi acionada para essa ocorrência. A PC disse que a 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) vai investigar as circunstâncias da morte.