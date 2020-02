Idosa é presa com 5 kg de cocaína no Aeroporto de Salvador

Policiais federais prenderam, na noite de quarta-feira (20), no Aeroporto Internacional de Salvador, uma idosa de 67 anos por tráfico de drogas. A mulher, que não teve o nome informado, transportava consigo cerca de 5 kg de cocaína.

Ela, que foi presa em flagrante, irá responder por crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), que prevê pena de cinco a 15 anos de reclusão e multa.

A idosa desembarcou na capital baiana em voo proveniente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com escala em São Paulo. A droga estava no forro de roupas e casacos.