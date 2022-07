Idosa feita refém é resgatada e três suspeitos são presos em Santo Antônio de Jesus

Três suspeitos de tráfico de drogas foram presos em Santo Antônio de Jesus, na manhã desta quarta-feira (13), por militares do 14º BPM, com apoio de policiais civis da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).Os homens estavam abrigados em um depósito localizado em um conjunto habitacional no bairro Cajueiro.

Segundo informações, o refúgio era utilizado por criminosos como esconderijo e ponto de embalagem e distribuição de entorpecentes. No abrigo, foram apreendidos 1,3 kg de maconha e grande quantidade de embalagem para comercialização da droga.

Um dos suspeitos tentou fugir, invadindo uma casa e fez refém uma idosa, mas foi imobilizado pelos PMs e preso em flagrante.

Os três homens e a maconha apreendida foram apresentados à 1ª Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus.