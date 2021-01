Um idoso de 104 anos do munícipio de Mairi, no Centro Norte da Bahia, venceu a covid-19. Silvino Nunes da Silva foi diagnosticado com a doença em novembro.

O idoso, que mora atualmente no bairro da Lapinha, na sede de Mairi, já não escuta, mas está totalmente recuperado da doença que matou milhares de brasileiros nos últimos dez meses. Embora tenha problemas auditivos, Silvino é lúcido e consegue caminhar normalmente.

Ele é viúvo há 24 anos e tem sete filhos.