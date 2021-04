Idoso de 68 anos morre após inalar fumaça de incêndio em São Cristóvão

Um idoso de 68 anos morreu ao inalar fumaça de um incêndio na manhã desta terça-feira (27), na Travessa Osvaldo Gordilho, em São Cristóvão. As chamas atingiram uma loja de móveis na rua, que ficou destruída. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter o fogo por volta das 10h30, mas ainda segue o trabalho de rescaldo.

A loja Baianão Móveis não tinha movimento no momento em que as chamas começaram. Um funcionário que estava no local conseguiu sair. O idoso Antonio Agnaldo Freitas, dono de uma loja vizinha que vende rações, passou mal com a fumaça. Ele desmaiou dentro da loja e foi socorrido por populares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Cristóvão. A morte do idoso foi confirmada no local no final da manhã.

Segundo familiares, Antonio era cardiopata e sofreu um infarto fulminante por conta da fumaça inalada. O corpo do idoso será sepultado na manhã da quarta, no Cemitério Bosque da Paz. Ele deixa esposa e quatro filhas.

Ainda não há informações sobre o que causou o fogo.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)