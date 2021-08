Idoso é agredido e arrastado para fora de farmácia no sul da Bahia

Um idoso de 65 anos foi vítima de uma série de agressões dentro de uma farmácia de Ibicaraí, no sul do estado. Imagens obtidas pela TV Santa Cruz (Rede Bahia) mostram o atendente do estabelecimento desferindo socos e tapas na vítima.

Depois de ser agredido, o idoso ainda é arrastado para fora da farmácia pelo agressor. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança.

A vítima chegou a voltar ao interior do estabelecimento, mas foi novamente agredido com socos na cabeça.

O fato ocorreu na última sexta-feira (6), mas foi tornado público nesta segunda-feira (9). A família da vítima registrou o caso na polícia.

Em nota, o proprietário da farmácia informou que demitiu o atendente assim que soube do ocorrido. Ele ainda declarou que repudia situações como essa. As informaçõe são da TV Santa Cruz.