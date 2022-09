Um idoso de 70 anos foi morto com golpes de enxada no povoado de Malvas, zona rural de Ibotirama, no oeste da Bahia, na segunda-feira (19).

Francisco Felício Cardoso pode ter sido morto pelo enteado, segundo informações do g1. A Polícia, no entanto, afirmou que o nome do suspeito não consta no boletim de ocorrência.

Ele foi levado para a unidade policial, onde foi autuado em flagrante e segue à disposição da Justiça. A motivação do homicídio está sendo apurada.